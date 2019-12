Leão busca apenas 6 reforços

A priori, a movimentação do Fortaleza no mercado é lenta, mas tende a ser efetiva para 2020. Com 21 nomes confirmados no elenco principal, a diretoria estuda bem os reforços e já definiu as posições alvos do time de Rogério Ceni: dois zagueiros, dois meias e dois atacantes que atuam pelos lados.

A lista foi revelada pelo presidente do clube, Marcelo Paz, ontem, durante a inauguração da Praça Ney Rebouças, que fica localizada na frente do Centro de Excelência. Em que pese as definições, trata-se dos setores mais carentes do elenco tricolor.

O motivo é a perda de peças que encerram o vínculo ou empréstimo em dezembro. No meio-campo, por exemplo, o Leão se desfez de Araruna (São Paulo) e Paulo Roberto (Corinthians), ambos retornando aos clubes de origem. O volante Derley e o uruguaio Santiago Romero entram na conta porque não foram procurados para renovação.

Já no ataque, as saídas interferem diretamente no estilo de atuação de Ceni. Adepto do 4-2-4, com quatro peças ofensivas, Ceni não tem alternativas de velocidade para as reposições tanto de Osvaldo como Romarinho - os únicos pontas garantidos em 2020.

A comissão técnica perdeu Felipe Pires, que retornou ao Hoffenheim (ALE), além de André Luís, do Corinthians, e Edinho, do Atlético/MG. Os dois últimos foram consultados para extensão do contrato, todavia, há perspectiva de utilização dos atletas em Galo e Timão, respectivamente.

Melhoria técnica

Dentre os zagueiros, a busca por reposição requer um ganho de qualidade ao grupo. É sabido que a diretoria deseja ao menos um nome que tenha experiência em grandes torneios e vínculo com times da Série A do Brasileirão.

A vantagem nas negociações reside no fato de Marcelo Paz contabilizar renovação como reforço, dessa forma, Paulão entra no cálculo das contratações. O defensor, que chegou ao Pici em setembro, ainda sob aval de Zé Ricardo, conseguiu agradar ao técnico Rogério Ceni e se tornou um objetivo da diretoria.

A negociação ganha força porque a expectativa é que o zagueiro firme contrato sem custos ao Leão. Aos 33 anos, encerra vínculo com o Internacional/RS no dia 31 de dezembro e fica disponível para novas propostas. Como o clube gaúcho não o deseja, as tratativas com o Fortaleza foram iniciadas no início da semana.

O Diário do Nordeste apurou que o acordo está próximo e depende de um acerto das partes quanto ao tempo da prorrogação - a proposta inicial é até o fim de 2020.

Montagem final

Apesar do processo de reforços aparentar lentidão, é algo que se estende desde a negociação com o próprio Rogério Ceni. No Fortaleza, todos os nomes passam pelo treinador leonino e também pelo departamento de futebol.

Marcelo Paz ressaltou que o fato de o comandante estar de férias não se torna um obstáculo ao time tricolor.

"A gente fala com Ceni diariamente. Estamos avaliando nomes, fazendo contratos e o processo está em curso. Já temos 21 nomes, então o ciclo vai ser menor, à medida que os dias vão passando, vamos anunciar os nomes", explicou o dirigente.

A lista referida começou a ser montada antes mesmo do acerto de Ceni. A montagem inclui também peças do mercado sul-americano.

Sul-Americana

Em reunião extraordinária entre as diretorias de Fortaleza e Independiente (ARG), ontem, os clubes acordaram que a torcida tricolor terá direito a 4.500 ingressos no jogo de ida da Copa Sul-Americana, dia 13 de fevereiro, às 21h30, no estádio Libertadores de América. Os valores dos bilhetes e o início das vendas serão divulgados em janeiro devido mando de campo do time argentino.

