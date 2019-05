Leandro Castán sente dores na coxa e não encara o Fortaleza

O Vasco desembarcou na capital cearense nesta sexta-feira (24) para a partida contra o Fortaleza neste domingo. E o técnico Vanderlei Luxemburgo já sabe que não poderá contar com o zagueiro Leandro Castán.

Ele não treinou durante esta semana com a equipe, e permaneceu no Rio de Janeiro realizando trabalhos de recuperação na coxa esquerda. O jogador vem de um histórico de problemas devido a lesão em 2019, e segue sem previsão de retorno aos gramados.

Outro jogador que não foi relacionado para a partida e permaneceu em solo carioca foi Maxi Lopéz. O atleta está fazendo trabalhos físicos separados do elenco principal com o objetivo perder peso, visando obter uma forma vista como ideal, seguindo as orientações de Luxemburgo.

Chegada em Fortaleza

A delegação do Vasco foi recebida por algumas dezenas de torcedores que esperavam no saguão do Aeroporto Pinto Martins. E a situação do time no Campeonato Brasileiro também foi destaque. O Cruzmaltino é o lanterna da competição, com apenas dois pontos conquistados. Além disso, o time ainda não venceu. O zagueiro Werley falou com a imprensa no desembarque, e afirmou que o clube está consciente que precisa começar a vencer no torneio para pensar em bons resultados.

- Momento ruim... A gente esse ano já foi uma das melhores defesas do Brasil. Nos melhores momentos, eu sempre falei que o coletivo é o mais importante. E nesse momento também. Não só os zagueiros são responsáveis, mas toda a equipe. Da mesma forma quando a gente não consegue criar. A gente tem de ser cobrado atrás para começar construir bem as jogadas. O time todo precisa melhorar para que a gente volte a ter uma sequência de vitórias. A gente sabe que está no começo do campeonato, mas é importante voltar a vencer para fazer um grande campeonato.

Antes do jogo contra o Tricolor do Pici, o Vasco treina com portões fechados no CT Felipe Santiago, do Floresta Esporte Clube, na Vila Manoel Sátiro. A bola rola entre Fortaleza e o time carioca no domingo, 26, a partir das 19 horas na Arena Castelão.