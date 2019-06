Leandro Carvalho intensifica treinamentos para voltar melhor

O atacante Leandro Carvalho espera uma guinada na temporada pelo Ceará. Para isso, o atacante tem intensificado treinamentos para voltar a ser o jogador de 2018, quando foi decisivo na permanência do Vovô na elite do futebol brasileiro.

E para isso, Leandro abriu mão dos 10 dias de folga estipulados pelo Alvinegro, voltando a treinar no dia 18 ao invés de retornar apenas na reapresentação do time, no dia 24, e se condicionando com um preparador físico particular em atividades com aval do clube de Porangabuçu.

Todo este esforço foi motivado pelas atuações de Leandro em 2019, ainda abaixo do talento dele, sendo criticado pela torcida em alguns momentos da temporada.

Em 17 jogos na temporada (ou 1.099 minutos), Leandro foi titular em 14, marcando gols em apenas duas partidas no ano: dois gols diante do Floresta, na semifinal do Campeonato Cearense, e um na estreia do Ceará na Série A, contra o CSA.

Ainda que os gols não sejam a primeira função de Carvalho, o jogador também segue devendo em assistências e jogadas individuais, muitas vistas em 2018. Por isso, o jogador quer estar o melhor possível fisicamente para voltar a ser o Leandro que a torcida idolatra.

O preparador físico do Ceará, Edy Carlos, elogiou Leandro e sua disposição para treinar, explicando o retorno antecipado dele aos campos. "Diversos atletas vieram nos falar que não poderiam ficar sem treinar. Que precisavam de ritmo. Hoje em dia é assim, antigamente se tinha muita dificuldade com isso. As vezes temos que controlar e dar uma segurada. Sobre o Leandro, chegamos em um acordo. Batendo um papo, conversamos e como ele disse que ia ficar aqui em Fortaleza no recesso, tivemos a ideia de ele se condicionar. Ele fez questão de vir treinar. Já estava montado todo o processo para isso. Ele fez todo o trabalho com muita motivação".

Em seguida, Edy destacou a motivação de Leandro para voltar a ser o jogador que foi em 2018 no Ceará. "O Leandro é um atleta que tem uma história importante aqui no Ceará. Foi muito bem no ano passado e está lutando muito para estar nesse nível de novo. Ele é um grande jogador, talentosíssimo e que vai estar em um nível muito bom na volta da Série A".

Comprometido

Além de Leandro Carvalho, outros jogadores também intensificaram treinos. O zagueiro Tiago Alves e o atacante Mateus Gonçalves também voltaram ao campo ainda no dia 18, por iniciativa própria. Já o lateral-direito Cristovam também está treinando com o mesmo preparador físico particular de Leandro Carvalho.

O especialista do Vovô elogiou o grupo de jogadores como um todo, classificando-os como atletas bastante empenhados. "O grupo do Ceará é muito comprometido. Fico impressionado com a vontade e com a gana que estes atletas têm de evolução e ganho. Eles são muito comprometidos com o processo de treinamentos. Eu tenho certeza que vamos evoluir bem até a volta da Série A", finalizou o preparador físico.

