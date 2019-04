Leandro Carvalho é cobrado por Lisca por melhor desempenho

O atacante Leandro Carvalho é um dos ídolos do atual grupo do Ceará pela excelente temporada que fez em 2018, sendo peça-chave na permanência alvinegra na Série A, com gols importantíssimos diante de Fluminense, Flamengo, Chapecoense, Atlético/MG, Atlético/PR, além de jogadas individuais que desequilibraram outras partidas. Ao todo, foram 20 jogos na Série A, com cinco gols feitos e três assistências.

Mas a versão 2019 do atacante ainda está muito longe da do ano passado, com atuações apagadas. Logo ele que retornou ao Ceará após grande esforço do clube para tirá-lo do Botafogo em arrastada negociação, com o Vovô pagando R$ 3,6 milhões.

Em seis jogos neste ano, Leandro Carvalho não marcou gols e nem deu assistências. São cinco jogos como titular - dois com a equipe reserva e três no time principal.

Para completar, o atacante vem sendo sistematicamente substituído, como nos jogos diante de Fortaleza, Salgueiro, Floresta e Náutico.

Após mais uma atuação dele abaixo da expectativa, o técnico Lisca cobrou o atacante.

"Tem que aprimorar, crescer, treinar mais. Também se condicionar melhor e entrar mais na engrenagem coletiva da equipe", disse Lisca.

Números

A torcida alvinegra idolatrou o camisa 82 pelos seus números na Série A, na campanha de recuperação do Vovô no returno que livrou o time do descenso. Além dos cinco gols e três assistências, Leandro Carvalho finalizou 35 vezes, sendo 21 em direção do gol, com 60% de acerto. Este ano, só dois chutes foram certos, contra Floresta e Fortaleza.

Outro dado relevante dele na Série A do ano passado é o drible certo, pouco visto ainda este ano. Com 24 dribles corretos em 21 jogos, Leandro teve uma média superior de um por jogo. Todos os números são do Footstats.

Pressão

Sob pressão após duas eliminações seguidas - Copa do Brasil e do Nordeste - o Ceará recebe o Floresta amanhã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Como empatou em 2 a 2 na ida, um novo empate classifica o Vovô, mas só a vitória daria ao clube a vantagem de dois resultados iguais na decisão.