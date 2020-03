Laterais do Fortaleza se notabilizam por gols marcados

A função primária dos laterais é defender, se eles estiverem escalados na primeira linha de 4 defensores de uma equipe. Mas pela característica comum na posição, ou seja, velocidade, apoio e qualidade nos cruzamentos, as funções ofensivas também são importantes para as equipes. E, com a presença no ataque, é cada vez mais comum também os laterais marcarem gols.

O Fortaleza, que tem seus 25 gols bem divididos entre todas as posições no elenco, tem 5 gols marcados (1/5 ou 20%) por seus laterais. Bruno Melo (lateral-esquerdo) e Tinga (direito) têm dois gols, e Carlinhos (esquerdo) tem um. Bruno Melo fez gols diante do Atlético Cearense (5x0) e Náutico (3x0), Tinga contra a equipe do Barbalha (4x2) e CSA (1x0), e Carlinhos, também diante do Barbalha (4x2).

Para Bruno Melo, o novo esquema tático do técnico Rogério Ceni privilegia o jogo em velocidade e de apoio.

"É fruto do trabalho, do que o Ceni pede a gente que joga na lateral, em apoiar, jogar perto da área. Trabalhamos no dia a dia para chegar à frente. Tenho facilidade, qualidade, de chegar bastante ali no ataque e quando aparecer é botar a bola para dentro", disse Bruno Melo.

Em seguida, Bruno elogiou o rodízio de jogadores por parte de Ceni, e até de posições em campo, já que ele também já jogou na zaga. "Nossa equipe vem em maratona, não tem como jogar todos os jogos. Por isso, o Ceni está nos revezando, já joguei de zagueiro e lateral e isso mostra a força do nosso elenco. Se precisar de mim ali na zaga, vou dar conta do recado, estou sempre à disposição".

Sobre os gols de laterais, que além dele, Tinga e Carlinhos também marcaram, Bruno comentou.

"É a qualidade que a gente tem de chegar fácil, rápido, perto da área do adversário. Eu já fiz gols, o Tinga também, o Carlinhos, e isso é muito bom para o Fortaleza. Que continue assim. Temos um ano com muitos campeonatos e precisamos continuar ajudando e marcando gols".

E fazer gols não é uma novidade para o lateral-esquerdo Bruno Melo. Em 6 anos de clube, o jogador já marcou 23. Seu melhor ano pelo Fortaleza foi em 2018, quando assinalou 10 gols em 44 jogos.

Indagado em entrevista coletiva sobre seus números, o jogador se mostrou surpreso, mas comemorou o feito.

"Esses números eu não sabia. Muitos vêm me perguntar sobre essa quantidade de gols, se eu deveria ser atacante. Mesmo na brincadeira, eu procuro fazer o meu trabalho, nas posições que jogo".

Definição

Após reunião ontem na sede da FCF, o Estadual não foi suspenso e o jogo do Leão contra o Guarany, na quarta-feira, está mantido para o Junco às 21h30. A partida é decisiva e pode classificar o Fortaleza para a próxima fase. O Tricolor de Aço tem 12 pontos e está na vice-liderança. Já o Cacique do Vale é o 4º com 10.