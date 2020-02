Largada de elite: Comparativo de Leão e Vovô com rivais da Série A

A temporada de 2020 no futebol brasileiro está apenas no início, mas já é possível ter um recorte interessante de como os 20 clubes da Série A largaram em termos de resultados e aproveitamento nas competições. Alguns clubes disputaram mais jogos, com o Bahia, que fez 10, e outros menos, como Leão e Vovô, com apenas seis, mas é possível a comparação pelo aproveitamento.

Em levantamento feito pelo GloboEsporte.Com, o Fortaleza é a equipe do Nordeste, em 8º no geral e 1º da Região, com 61,1%. Em seis jogos, a equipe de Rogério Ceni tem 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, superando o Bahia, com 60% em 10 jogos. No geral, o líder na estatística é o Internacional de Porto Alegre: 80% de aproveitamento em 7 partidas até o momento. O lanterna é o Bragantino, com 33%.

O Leão fez 2 jogos pelo Campeonato Cearense, 3 pela Copa do Nordeste e um pela Copa Sul-Americana. Pelo Estadual, são duas vitórias - Caucaia (1x0) e Atlético Cearense (5x0) - pelo torneio regional, uma vitória - Santa Cruz 3x0 - e dois empates - Vitória (1x1) e Ceará (2x2), já pela Sul-Americana, o Leão jogou uma partida, perdendo por 1 a 0 para o Independiente/ARG. No geral, o Leão marcou 10 gols (média de 1,6 por jogo) e sofreu apenas dois (média de 0,33).

"Estamos em época de pré-temporada ainda, pensando um jogo por semana, e a gente continua essa pré-temporada por mais uma semana aprimorando a parte física, técnica, até ter um time mais pronto. Tentamos fazer esse revezamento de sistema, arriscando jogos muitas vezes, agora temos que tentar privilegiar a parte física dos jogadores", declarou o técnico Rogério Ceni.

"Estamos em evolução nesta temporada e buscando melhorar ainda mais nosso rendimento em campo nestas próximas semanas. O trabalho que vem sendo feito é muito bom", completou o meia Mariano Vázquez.

No Vovô

O Ceará está na 3ª posição no Nordeste e 14ª no País, com 55%, também com 6 partidas. O detalhe é que o Vovô está invicto, mas empatou 4 partidas, todas com o ex-técnico Argel Fucks. O Vozão tem duas vitórias, uma com Argel e outra com Enderson Moreira, em sua reestreia no comando alvinegro.

O Alvinegro disputou 2 jogos pelo Campeonato Cearense, vencendo um (Pacajus por 1 a 0) e empatando outro (1x1 com o Ferroviário), 3 partidas pela Copa do Nordeste (empatando as três - Frei Paulistano/SE (2x2), Fortaleza (1x1) e ABC (0x0) e uma pela Copa do Brasil, vencendo o Bragantino do Pará por 2 a 1, na estreia de Enderson Moreira. No total, o Vozão marcou 7 gols (1,1 por jogo) e sofreu 5 (0,83 por jogo).

O Ceará empatou 4 jogos em 2020, mas está invicto na temporada, pois venceu outras duas

O técnico Enderson Moreira espera uma crescente no rendimento do Alvinegro na temporada, após sua estreia com vitória.

"Claro que é início de trabalho. Com o tempo, a gente vai conseguir chegar a um nível aceitável por mim. Temos jogadores importantes, de boa qualidade. Eu estou muito confiante de que a gente possa acertar a equipe, encaixar um bom time, que a gente possa buscar bons resultados e títulos", disse ele.O zagueiro Luiz Otávio espera também uma evolução nos resultados: "Enderson é um estudioso e o fato de ele ter ido buscar conhecimento fora faz com que ele já volte com ideias novas. Ele tem dado bastante confiança para gente e pedido, cobrado", disse o zagueiro alvinegro.