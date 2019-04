Lar Clara de Assis reúne crianças para a prática de tênis em Caucaia

No início, calmaria. Depois, todos se reúnem no centro da quadra com uma bola na mão e a raquete na outra. A rede é armada, as duplas divididas, e o momento do esporte começa. Essa é a rotina das 60 crianças inscritas no projeto Educa Tênis, iniciativa da Federação Cearense de Tênis (FCT) realizada no Lar Clara de Assis, instituição que funciona como escola e presta serviços a moradores da região de Caucaia.

Com o objetivo de popularizar a modalidade para jovens carentes entre 7 e 14 anos, a medida foi lançada em setembro do ano passado por meio da Lei de incentivo ao Esporte (LIE), com investimento avaliado em R$ 89 mil. Sendo encerrado ontem, em cerimônia realizada com pais, alunos e instrutores, a Federação aguarda a renovação do projeto com a Secretaria Especial de Esporte, que vai avaliar o desempenho dos alunos e o grau de inserção social do projeto na região.

"O Educa Tênis é uma forma de disseminar o esporte, que é pouco convencional, diferente de futebol, vôlei ou basquete. Para a Federação, o projeto é excepcional porque temos uma grande carência de jogadores e aqui encontramos crianças que querem jogar e podem despontar como promessas, até recebendo apoio futuramente para competir em torneios profissionais", relatou Emerson Lucas, coordenador da iniciativa.

Motivação

Em quadra, um dos alunos mais empolgados com o tênis é Carlos Davi, de sete anos. Admitindo que não conhecia a modalidade, o menino não esconde o novo plano de carreira: "quero ser o melhor em todos os esportes", comentou, relembrando que também pratica futebol, vôlei e jiu-jítsu, todos com orientações de membros do instituto.

Acompanhando todas as aulas da arquibancada, a mãe Dayana Viana não esconde o orgulho e ressalta que o esporte trouxe evoluções para o filho dentro na escola. "O Davi se desenvolveu bastante na sala de aula, com mais disciplina. O esporte ajuda no crescimento", afirmou.

Mesmo com a ausência do suporte financeiro, a FCT vai seguir com as aulas de tênis no instituto, disponibilizando material aos alunos.