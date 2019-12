Juntos, Leão e Vovô possuem 38 jogadores com contratos para 2020

Fim de ano a bola para de rolar, mas todo mundo sabe que esse período é sinônimo de muita movimentação nos bastidores dos clubes de futebol. Para Ceará e Fortaleza, representantes do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro e que se garantiram na elite do futebol nacional para o ano que vem, o planejamento para a próxima temporada já começou. E certo é que ambos já possuem uma "espinha dorsal" para o início de 2020.

Alvinegros e tricolores contam com boa quantidade de jogadores com contratos mais longos e, se a temporada começasse hoje, teriam condições de mandar a campo times escalados.

Campeão da Copa do Nordeste e também do Campeonato Cearense, além de time nordestino com a melhor campanha no Brasileirão, o Leão do Pici teve ano extremamente vitorioso. Consequentemente, foram muitos os jogadores que se destacaram. O clube tratou de tomar as precauções necessárias para que não perca seus principais destaques para o ano que vem.

Ao todo, são 20 atletas com contratos vigentes nesta temporada. Importantes jogadores como Marcelo Böeck, Quintero, Felipe, Juninho, Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista já possuem vínculo, bem como todos os quatro laterais, Carlinhos, Bruno Melo, Tinga e Gabriel Dias.

Além deles, os atacantes Ederson e Edson Cariús também estarão no elenco para a próxima temporada. O primeiro se recuperou de lesão no joelho que o tirou dos gramados ainda no início de 2018, enquanto o segundo foi contratado no meio da temporada para se reapresentar no início de janeiro.

Mesmo assim, o Leão do Pici vai ao mercado. De acordo com o presidente Marcelo Paz, o clube deve realizar pelo menos mais oito contratações para começar o ano.

"Temos um bom elenco, que é considerado o melhor ano da história do clube. Ao todo, 20 atletas têm contrato com a gente. O nosso plano ideal são 28 de linha, então vamos trabalhar para qualificar e ter peças ainda melhores para dar um incremento técnico maior", explicou o dirigente, em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares.

O balanço financeiro tricolor ainda não foi fechado, mas a diretoria projeta uma folha salarial de R$ 3 milhões no plantel, o que supera o investimento de 2019 - próximo de R$ 2,5 mi. Dentre as peças que aguardam definição está o goleiro Felipe Alves. Com vínculo encerrado em dezembro, o Leão encaminhou uma proposta de renovação e aguarda uma resposta.

As contratações, porém, passarão por uma criteriosa análise. "Sou um presidente bastante atuante no futebol, tem uns que ficam mais distante, mas gosto desse acúmulo de função. Agora, no fim de ano tem muito empresário oferecendo jogador, então passo para o Daniel de Paula (Diretor de futebol) e o Sérgio Papellin (Gerente de Futebol) e vou ouvi-los no final. Depois do vídeo, da análise, vou dar uma palavra final. O presidente tem peso porque quem assina o contrato sou eu, mas não costumo ser centralizador, a gente conversa muito e tudo passa pela posição da comissão técnica", disse Paz.

Alvinegro

O Ceará também conta com uma boa base para iniciar a temporada. Ao todo, são 18 atletas com vínculos para o começo de 2020, incluindo relevantes nomes, como Diogo Silva, Valdo, Luiz Otávio, Samuel Xavier, Fabinho, William Oliveira, Felipe Baxola, Thiago Galhardo, Wescley, Leandro Carvalho e Bergson.

Porém, com o desempenho abaixo do esperado e um ano qualificado como "medíocre" pelo presidente Robinson de Castro, o Alvinegro terá uma grande reformulação do elenco para a próxima temporada, como garantiu o cartola.

O lateral-direito Samuel Xavier tem contrato com o Vovô para 2020 FOTO: THIAGO GADELHA

"Essa semana, devemos começar um trabalho na busca de atletas. Alguns vão terminar seus contratos, receber seus direitos e vão embora. Outros vamos avaliar se merecem ficar ou não. Vamos ter um olhar na nossa categoria de base, onde tivemos um ano muito bom. Então, temos que replanejar. Não dá para atuar em três competições no começo do ano sem ter um bom planejamento. Tem que ter algo bem planejado desde o início", disse Robinson.

As escolhas para montagem do elenco e toda a preparação para a próxima temporada, porém, só serão realizadas após a composição do Departamento de Futebol. Os bastidores do Ceará seguem movimentados na busca pela reformulação da pasta, e dois nomes surgem com mais força para o cargo de executivos de futebol: Sérgio Dimas e Jorge Macedo. Os dois se juntam a Paulo Autuori como nomes mais fortes de interesse.

A intenção do Alvinegro, inclusive, é que o departamento seja composto por pelo menos duas pessoas: um diretor (cargo antes ocupado por Robinson de Castro) e um gerente executivo (que era Marcelo Segurado).

Em fim de contrato

Se já têm uma boa base para o ano que vem, os dois times também possuem nomes relevantes em fim de contrato. No lado Tricolor, Felipe Alves, Adalberto e Derley são alguns dos que estão encerrando vínculo. Outros que estão emprestados também devem retornar aos clubes, como Edinho (Atlético-MG), Araruna (São Paulo), André Luis (Corinthians), Matheus Alessandro (Fluminense) e Paulão (Internacional). Este último, porém, está com o seu contrato se encerrando com o Colorado e ficará livre.

Do lado do Vovô, também é considerável a quantidade de jogadores com contrato encerrando em 2019. É o caso de Tiago Alves, Cristovam, João Lucas, Auremir, Pedro Ken, Ricardinho, Alex Amado e Romário. Outros atletas que estão emprestados também retornarão aos seus clubes, como Felippe Cardoso (Santos), Lima (Grêmio) e Mateus Gonçalves (Club Tijuana).