Júnior Santos: de início tardio no futebol a artilheiro do Fortaleza

Bem que o Fortaleza gostaria de encontrar um novo Gustavo para esta temporada. Como o torcedor leonino bem sabe, o centroavante, que brilha no Corinthians, foi o artilheiro do time na temporada 2018, quando o Leão foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.

Olhando para a própria realidade, o Tricolor do Pici tem um atacante no clube que segue as pegadas de Gustavo: trata-se de Júnior Santos, artilheiro do time no momento, com 10 gols marcados, oito na Copa do Nordeste e dois no Campeonato Cearense.

Gustavo e Júnior Santos possuem características bem diferentes: Gustavo é o típico centroavante de área e exímio cabeceador. Júnior Santos é atleta que atua pelos flancos e usa a velocidade e o drible para suas principais jogadas.

Jogos

Até o momento, o Leão já disputou 18 partidas e Júnior Santo esteve em campo em 16 delas, tendo marcado 10 gols. No ano passado, nos primeiros 18 jogos, Gustavo participou de 17 e fez 17 gols no mesmo período. Entretanto, todos no Campeonato Cearense. Querer algum tipo de comparação entre os jogadores e as campanhas fica um tanto difícil, mas Júnior Santos segue em busca de gols que possam ajudar o clube, segundo ele mesmo afirma.

O atacante de 24 anos nasceu em Conceição do Jacuípe, na Bahia, mas demorou um pouco a surgir no futebol, como ele mesmo conta: "Até os 18 anos, eu tentei ser jogador ainda, mas fui trabalhar em outra coisa". O atleta revelou que trabalhou até na construção civil para ganhar a vida, enquanto aparecia algo melhor no futebol. "Porém, aos 20 anos, surgiu uma oportunidade para jogar no Intermunicipal, que é uma competição onde até o Liedson também participou. Fui artilheiro da minha equipe e fazia muitos gols no amador. Fui indicado por um amigo, Dorival, para fazer testes no Osvaldo Cruz. Chegando lá, passei nesse teste e conheci o meu empresário, Edvaldo Ferraz, que me levou para outra avaliação no Ituano e o clube paulista abriu as portas para mim. Tornei-me artilheiro da equipe e as coisas foram acontecendo", explicou.

Contratação

O Leão trouxe Júnior Santos quando ele já estava emprestado à Ponte Preta, tendo disputado a Série B do ano passado. O Fortaleza comprou 50% dos seus direitos econômicos e ele pertence ao Leão, num contrato de três anos.

"O Fortaleza acreditou no meu potencial, e comprou meus direitos. Sou jogador do clube e estou motivado para jogar nessas finais. É muito importante marcar gols em clássicos e vou tentar fazer para buscar o título", completou.

Júnior Santos comentou ainda que sonha alto: "Hoje, eu penso em jogar no Fortaleza, cumprir os anos de contrato com o clube, mas tenho meus sonhos, de um dia, jogar na Europa, disputar uma Champions League. São sonhos que todo jogador gosta de ter, mas estou focado no Fortaleza", completou o atacante.

Pensou-se que ele não se entrosaria jogando junto com outro centroavante, Wellington Paulista, mas tudo deu certo na goleada sobre o Vitória, por 4 a 0, pela Copa do Nordeste.

Na tarde de ontem, o Leão fez treino fechado, visando à 1ª partida da decisão do Estadual, domingo (14), às 16 horas, contra o Ceará.