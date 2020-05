Jogos seguem sem prazo de volta; clubes não podem treinar em CTs

O futebol cearense segue sem previsão de retorno em 2020. Havia uma expectativa de que as atividades dos clubes nos centros de treinamento fossem retomadas na primeira quinzena de maio, mas um novo decreto do Governo do Estado adiou a possibilidade. Mesmo diante do aval da CBF, as sanções para o isolamento social foram ampliadas, ontem, até o dia 20 de maio sem perspectiva de flexibilização para o esporte.

A medida ocorre diante do contexto de crescimento dos casos da Covid-19 na região, com a capital cearense se tornando o centro epidemiológico de contaminados. "É um momento grave, de desafios, e que nos exige a cada momento avaliar os cenários para tomar as medidas necessárias e minimizar os efeitos", afirmou o governador Camilo Santana (PT).

E mesmo com impacto financeiro iminente, desde a queda no número de sócios-torcedores à suspensão de patrocinadores, o discurso no meio futebolístico é de responsabilidade com a segurança e a saúde.

A começar pela Federação Cearense de Futebol. Com reunião agendada com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) para discutir um protocolo de retomada dos treinos, a entidade sequer necessitou do debate. O presidente Mauro Carmélio ressaltou que o momento pede prudência e paciência na tomada de decisão.

"Não chegamos a conversar face à transparência e realidade que é demonstrada diariamente pelo Governo e o discernimento em entender que na atual situação do Estado do Ceará não seria viável qualquer evento mesmo que fosse treino presencial dos atletas e comissões técnicas", afirmou Carmélio.

O atraso no calendário não impede o encerramento em campo do Campeonato Cearense. Há consenso entre clubes e FCF de que tudo será finalizado com a bola rolando. Há necessidade de ainda 11 jogos distribuídos entre fase de grupos, semifinais e finais.

No cronograma de eventos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que tem protocolo médico aprovado pelo Ministério da Saúde, os estaduais são os primeiros torneios a recomeçar. A proposta firma logística de retomada mais difícil em competições nacionais.

Tradicional estádio cearense, PV recebe atualmente hospital de campanha Fabiane de Paula

Previsões e trabalho

No centro das discussões, as diretorias dos principais clubes cearenses tentam amenizar os impactos econômicos e a perda física por parte dos elencos. Sem liberação para uso dos CTs, a missão é elaborar ações de segurança para quando houver possibilidade de treino e incentivar práticas à distância.

A preparação, inclusive, foi um dos marcos da diretoria do Ceará no cenário de pandemia. Ontem, a equipe recebeu os kits de prevenção e diagnóstico para os funcionários e iniciou os treinamentos por videoconferência com os atletas. O presidente alvinegro Robinson de Castro acredita em um retorno aos campos apenas para junho.

"A gente tinha uma constatação que antes do dia 20 não ia normalizar, eu tinha dito outras vezes que talvez sendo muito otimista. O retorno será em junho, acredito que terá mais um adiamento, quem sabe até o dia 5 de junho, e somente depois pudesse começar a liberar no Ceará", afirmou em entrevista ao "Conexão SVM em Casa", do Diário do Nordeste.

Além dos testes, o Ceará foi o primeiro clube do Brasil a montar um protocolo médico detalhado - e com base em estudos promovidos na Europa - para garantir o máximo de segurança aos colaboradores. Mesmo assim, garante apoio às medidas sanitárias impostas pelo Governo do Estado.

Outro que trabalha na finalização do próprio conjunto de medidas é o Fortaleza, em ação do departamento médico tricolor. O Leão entregou um kit para treinos por videoconferência e tem mantido os jogadores acompanhados do setor fisiológico e nutricional.

A postura de cautela também recai sobre a cúpula do clube. Mesmo que haja aval para a prática esportiva (treino e jogo), o presidente tricolor Marcelo Paz argumentou que o período demandará mais recondicionamento dos atletas, com até três semanas dedicadas ao aspecto físico antes do primeiro jogo oficial.

"No dia 20 de maio serão 63 dias (sem treinar), mais de dois meses, porque 17 de março foi o último treino. Peço ao menos três semanas de pré-temporada, não dá para ter condição física de alto nível, será jogo quarta e domingo. Para treinar 10 dias e jogar cinco jogos em 15 dias, precisamos pelo menos de 21 dias de treino quando voltar", ponderou o dirigente.

A responsabilidade na gestão e a firmeza na posição de adiamento marcam o equilíbrio das diretorias e ainda o maior fluxo de caixa pela participação na Série A do Campeonato Brasileiro. A divisão tem peso na análise e é o que os diferencia dos demais cearenses, como os outros integrantes do G-4 da 2ª fase do Estadual, atualmente classificados ao mata-mata: Ferroviário e Guarany de Sobral.

Junco, casa do Guarany de Sobral, não pode mais receber jogos e treinos Marcelino Junior

Líder do Estadual, com 13 pontos, o Tubarão da Barra perdeu 23% dos sócios-torcedores durante a pandemia e apresenta apenas dois patrocinadores ativos. O esforço em abril foi na manutenção dos funcionários e segue para maio, agora com apelo à CBF.

"Quanto mais o tempo passa (sem futebol), o impacto é maior, afeta o planejamento do ano. A gente espera mais uma vez que a CBF possa estar atenta à situação dos clubes no aspecto financeiro. Ela atendeu ao primeiro chamado, mas pensamos que a medida que a paralisação é prorrogada, vai se estendendo a necessidade do auxílio", afirmou o presidente coral Newton Filho.

Para evitar o déficit financeiro, o Guarasol optou por rescindir o contrato do elenco principal. Após a expansão do decreto, a diretoria do clube realizou uma reunião para avaliar a situação do time. Há um acordo prévio para pagar valores referentes aos salários atrasados dos jogadores.