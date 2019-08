Jogo do Leão contra o Santos tem lista de ex-jogadores do rival Ceará

Mudar de clube faz parte do futebol. Mas defender novas cores não significa esquecer velhas rivalidades, ainda mais quando se trata de Clássico-Rei. A partida entre Fortaleza e Santos, amanhã, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro, traz um duelo à parte para quatro jogadores conhecidos no futebol cearense.

Treinado pelo argentino Jorge Sampaoli, o Peixe tem no elenco algumas peças que fizeram história no Vovô e devem estar em campo contra o Leão. A começar pelo gol, com Everson. Ídolo do Vovô e titular durante três anos, o arqueiro se transferiu no início da temporada por R$ 4 milhões, fechando vínculo até 2022. Completando o sistema defensivo, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan também passou pelo Ceará, sendo vendido por R$ 6 milhões. O atleta de 22 anos afirmou que o clima é de clássico. "Fica um clima de clássico para mim, não só para mim, mas para outros atletas que passaram por lá e jogaram pelo Ceará".

Há o atacante Marinho, que teve passagem de destaque pelo Ceará em 2015 e chegou a negociar a volta em janeiro.

Para o volante tricolor Juninho, no entanto, é preciso tirar proveito das relações com o grupo. Reforçando o Fortaleza após atuar no arquirrival, o atleta revelou travar um duelo especial com o arqueiro Everson. "É um excelente goleiro e é difícil apontar defeito. Assim como o conheço, ele também me conhece".

Lei do Ex

Sob o comando do técnico Zé Ricardo, o Fortaleza tem apenas um atleta que passou pelo Santos: Wellington Paulista. Titular, o atacante de 34 anos tem no Peixe o início da carreira e surge como esperança de gols leonina. Com 25 partidas pelo Leão, o jogador balançou as redes cinco vezes, sendo três no Brasileirão.