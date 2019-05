Jogadores que fazem a diferença

O Ceará, neste início de certame, tem sido privado da utilização de jogadores essenciais ao bom desempenho na Série A. Está sendo sentida a ausência de Wescley, Juninho Quixadá e Felipe Baxola. Sem estes, o poder ofensivo perde qualidade. Também diminui o grau de finalização. Assim, os treinadores também saem prejudicados porque ficam impossibilitados de ter à disposição o que há de melhor no elenco. Lamentavelmente, os substitutos ainda não conseguiram produzir um futebol no mesmo nível de eficiência dos titulares citados. Os times ricos, que montam três elencos de qualidade, permitem alternativas no mesmo patamar do original. O Palmeiras, por exemplo, pode se dar ao luxo de deixar na reserva o atacante Arthur, que reinou absoluto enquanto ídolo do Ceará. Lá, ele teve de começar tudo outra vez, pugnando para ter reconhecido junto ao técnico Luís Felipe Scolari o valor de seu futebol. Fica posto, então, que a luta do Ceará para ganhar vaga entre os classificados para a Série A 2020, passará necessariamente pela recuperação destes profissionais ou então pela contratação de jogadores de nível semelhante.

Avaliação

O Fortaleza tem dois sérios compromissos em sequência. Amanhã, às 21h30, no Castelão, recebe o Santa Cruz-PE pela semifinal da Copa do Nordeste. Vale vaga para a final. Domingo, no mesmo estádio, às 19 horas, recebe o São Paulo pela Série A. Qual o jogo mais importante? Cada um tem sua importância. Cabe à comissão técnica a avaliação correta para definir onde e como melhor distribuir suas forças.

Equívoco

Tendo em vista a goleada sofrida pelo Santa Cruz, derrotado pelo Ferroviário (3 x 0), ficou a impressão de que o Fortaleza passará por cima amanhã. Cada jogo tem história própria, desvinculada de cenas anteriores. Prefiro colocar a goleada no rol das exceções. O Santa, não obstante a crise, tem história. Vejam o que o Náutico fez com o Ceará. Serve de alerta.

Um de cada vez

O Fortaleza não pode ter preocupação coletiva. Sensato será estudar e se preparar para enfrentar um de cada vez. Santa e São Paulo diferem na proposta e nas circunstâncias. O jogo de amanhã é eliminatório. O jogo com o São Paulo, não. Mote para boa reflexão.

Na Série D nacional, o futebol cearense tem dois campeões brasileiros: o Guarany de Sobral em 2010 e o Ferroviário em 2018. Agora estão na luta o Atlético-CE e o Floresta, nossos representantes. Ambos começaram bem: o Atlético ganhou (1 x 0) do Central-PE no PV e o Floresta empatou (1 x 1) com o Santa Cruz-RN em Natal. Há boas possibilidades de mais um título.

Na segunda rodada, o Atlético enfrentará o Altos do Piauí. O jogo será domingo, às 15h30, no Estádio Felipe Raulino no município de Altos. O Floresta receberá o River no Domingão, em Horizonte, domingo, às 16 horas. Na classificação, o Floresta é vice-líder do Grupo A4, e o Atlético-CE é vice-líder do Grupo A5. River é o líder do A4. O Altos é o líder do A5. Dupla briga pela liderança.