Jogadores da Seleção Sub-23 fecham acordos em meio a Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira Sub-23 que disputa o Pré-Olímpico na Colômbia virou alvo de negociações. Até agora, três jogadores trocaram de clube durante o torneio, em transações que ultrapassaram os R$ 220 milhões. Nos próximos dias, a expectativa é de que mais quatro atletas sejam vendidos. As principais janelas de transferências da Europa se encerram até amanhã, domingo (2).

Reinier, ex-Flamengo, foi o primeiro a ser negociado, puxando a fila. No último dia 20, a venda para o Real Madrid foi sacramentada logo depois de o jovem ter completado 18 anos. O negócio rendeu ao Flamengo 30 milhões de euros (R$ 136 milhões) por 80% dos seus direitos.

No dia seguinte, o Grêmio confirmou a contratação de Caio Henrique, que estava no Fluminense na última Série A do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo foi emprestado por uma temporada pelo Atlético de Madrid.

Na quinta-feira (30), o Lyon oficializou a contratação do volante Bruno Guimarães, ex-Athletico/PR, por quatro temporadas e meia. O jogador fez exames médicos e posou para fotos com a camisa do clube ao lado do diretor Juninho Pernambucano.

A imagem do encontro foi publicada por Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon. O clube francês pagará 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 94 milhões) ao clube brasileiro por 80% dos direitos econômicos do meio-campista.

O que vem pela frente

Nos próximos dias, podem selar as suas transferências nomes como Pedrinho (Corinthians), Matheus Cunha (RB Leipzig) e Robson Bambu (Athletico/PR).

Pedrinho está na mira do Benfica. O jogador tem contrato com o Corinthians até o final de 2023 e a multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 227 milhões). A proposta do time português, no entanto, é metade desse valor. A diretoria corintiana deve dar retorno aos portugueses logo. O time paulista tem 70% dos direitos econômicos.

Já o atacante Matheus Cunha pode trocar o RB Leipzig pelo Hertha Berlin, também da Alemanha. O negócio pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 93 milhões).

Não deu certo

O Ajax, da Holanda, fez uma nova investida por Antony, do São Paulo. O clube estava interessado no jogador desde o ano passado e parecia ainda mais disposto a tirá-lo do Morumbi.

No entanto, mais uma vez, a negociação com o clube paulista não vingou. O clube ofereceu um pacote de 25 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões), sendo 20 milhões de euros (R$ 94 milhões) pagos imediatamente e mais cinco milhões de euros (R$ 23,5 milhões) por desempenho esportivo de Antony.

Com contrato até 2024 com o Tricolor, o atacante não tem pressa de se transferir e há o consenso entre o próprio jogador e familiares de que ele pode ser valorizar ainda mais até o meio do ano, período em que a janela reabre.

Outro ponto que pesou é a porcentagem que Antony terá em uma venda futura. Na renovação de seu contrato ficou definido que se o jogador fosse vendido no início deste ano, ele teria direito a 10% dos valores. No meio do ano, essa porcentagem vai a 20%.

A Seleção Brasileira Sub-23 está classificada para o quadrangular final do Pré-Olímpico da Colômbia. A equipe foi a líder do Grupo B e já volta a campo na segunda-feira (3), quando inicia a fase decisiva para garantir vaga na Olimpíada de Tóquio 2020.