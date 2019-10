Jade Barbosa tem lesão grave no joelho e fica fora das Olimpíadas

Jade Barbosa está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano que vem. Ginasta mais experiente da seleção feminina que foi ao Mundial de Stuttgart, na Alemanha, a atleta do Flamengo teve diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior, do joelho direito, e terá que ser submetida a cirurgia. Ela se machucou ao competir no salto, primeiro aparelho da apresentação da equipe brasileira.

A lesão é a mesma sofrida, em junho, por Rebeca Andrade, principal nome da ginástica brasileira feminina na atualidade e colega de clube de Jade Barbosa. Na ocasião, o médico Rodrigo Sasson, do Comitê Olímpico do Brasil (COB), apontou um prazo de seis meses para ela retornar aos treinos e de oito para competir.

Este prazo inviabiliza o retorno de Jade à ginástica a tempo de participar do Campeonato Pan-Americano, em maio de 2020, última possibilidade de classificação de uma atleta individualmente para a Olimpíada. O Pan distribui apenas vagas pelo individual geral, o que obrigaria a veterana a se apresentar nos quatro aparelhos, sobrecarga perigosa para uma recém-operada.

Aos 28 anos, Jade já prolongou a carreira além do que o usual na ginástica de alto rendimento, superando uma trajetória no esporte marcada por lesões.

Nos últimos anos, enfrentou problemas em momentos cruciais. Jade foi cortada por lesão antes dos Mundiais de 2013 e 2014 e do Pan de 2019, saiu de cadeira de rodas da final olímpica de 2016, não participou do Mundial de 2017 porque estava lesionada e, agora, se machucou na primeira apresentação do Mundial Pré-Olímpico.

Má campanha

Sem poder contar com Jade, Rebeca e Carolyne Pedro, todas machucadas, e com Lorrane Oliveira competindo somente nas assimétricas, também por causa de lesão, o Brasil foi o 14º colocado por equipes no Mundial e não conseguiu uma das 12 vagas olímpicas por equipes.

Finalista de dois aparelhos e no individual geral, Flávia Saraiva tem vaga nominal em Tóquio 2020.

Outras vagas podem ser buscadas pelo ranking, na Copa do Mundo, em cada um dos aparelhos, e pelo Pan-Americano do ano que vem, quando a tendência é a de que Rebeca Andrade esteja de volta e consiga sua vaga para representar o Brasil.