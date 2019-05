Ironia do destino nos campos de futebol

Nome de craque: Romário, carinhosamente chamado de Romarinho. E talvez por isso a cobrança. A herança no futebol não vem pelo nome ou apelido. Aliás, nem sempre pelo sangue filho de craque é craque. Basta ver o filho de Zico, o filho de Pelé... Às vezes, há craques numa só família. Os "Da Guia", Domingos e Ademir, pai e filho, que encantaram gerações. Aqui no Ceará, "Os Gomes", Moésio e Mozart, dois craques inesquecíveis. Herança pelo nome só em raras exceções. Romarinho chegou para o Fortaleza. Jogos a fio, críticas. Houve mesmo quem criticasse o técnico Rogério Ceni pela insistência com o jogador. Jamais concordei com os que só enxergavam defeitos em Romarinho. Sempre gostei de seu empenho, vontade, aplicação. Jogador de elevado sentimento participativo. Certamente por isso o apoio de Ceni, vendo a importância do atleta na produção coletiva. Aí chegou o momento da definição com o Santa Cruz. E chegou com gol de Romarinho. O gol da vitória. O gol que levou o Fortaleza à fase final da Copa do Nordeste. No futebol, não raro, a mão que apedreja é a mesma que afaga, a mesma que finalmente aplaudiu Romarinho.

Campanhas

Hoje, 21h, no Estádio Serra Dourada, o Goiás recebe o Ceará. As campanhas estão muito parecidas. O Goiás ganhou do Fluminense, no Rio de Janeiro, mas perdeu depois para o São Paulo (2 x 1) e para o Cruzeiro (2 x 1). O Ceará ganhou do CSA (4 x 0), mas depois perdeu para o Cruzeiro (1 x 0) e para o Atlético Mineiro (1 x 2). Ambos estão com três pontos.

Influência

Quero crer que hoje já será possível perceber no Ceará a influência do trabalho do técnico Enderson Moreira, não obstante este ter ficado afastado em razão da dengue que contraiu. É notório que o novo treinador há se mostrado prudente, optando por observar mais e mexer menos. Pelo visto, as mexidas serão processadas apenas gradualmente, de acordo com as circunstâncias.

Expectativa

Enquanto Wescley, Juninho Quixadá e Felipe Baxola ficarem fora, abre-se a expectativa sobre o que o meia Thiago Carvalho e atacante Mateus Gonçalves poderão produzir. O Vozão precisa de substitutos que garantam o padrão. Lamentável que Mateus, contundido, não pôde seguir com a delegação.

Uma vida dedicada ao São Paulo. Rogério Ceni teve nesse time seu berço, sua história, sua glória e ascensão. Uma fusão de imagens que jamais será desfeita porque não há como separar as conquistas e fracassos que juntos tiveram. Um dia, creio, Ceni voltará ao Morumbi como técnico amadurecido. E certamente dará sequência a um trabalho que foi abruptamente interrompido.

Amanhã, Ceni aplicará tudo o que aprendeu no São Paulo. E aplicará contra o próprio São Paulo. Derrotar o São Paulo não será vitória só do Fortaleza, mas vitória pessoal de Ceni. Quando técnico do São Paulo, Ceni sofreu o golpe das turbulências e caiu. Hoje, técnico vitorioso e campeão brasileiro, Ceni está dando o recado: será tão vencedor quanto no tempo de atleta. Recado direto ao ex-clube.