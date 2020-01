Invictos, Barbalha e Guarany duelam pela liderança da 1ª Fase

A 1ª Fase do Campeonato Cearense está apenas na 4ª rodada, mas dois times em especial despontam na classificação, jogando um futebol acima dos demais: Barbalha e Guarany de Sobral, únicos representantes do interior no certame.

Com 100% de aproveitamento, os dois clubes já estão com 9 pontos e disparados na frente, fazendo um confronto direto pela liderança, às 16 horas no Inaldão Lírio Callou, em Barbalha.

Para o vencedor, além de praticamente garantir vaga para a 2ª Fase - em 2019, com mesmo regulamento, o Horizonte se classificou em 6º com apenas 8 pontos - encaminha também o título simbólico da 1ª Fase, garantindo também uma vaga na Copa do Brasil em 2021. Com 9 pontos, a dupla lidera o Estadual com 4 pontos à frente do 3º colocado, o Caucaia, que tem 5, e 8 de vantagem para o Floresta, primeiro time fora do G6.

É notória a empolgação nos dois clubes com as campanhas, sólidas a ponto de ainda não sofrerem gols e com seus ataques como destaque. Enquanto a Raposa dos Verdes Canaviais já marcou 8 gols, sendo 7 jogando no Inaldão, média de 3,5 gols por partida em casa. Além disso, ambos possuem os artilheiros do Estadual, com 3 gols: Carlos, do Barbalha, e Ciel, do Guarany.

As campanhas notáveis também elevam a média de público dos dois clubes do interior. Eles possuem as maiores.

O Estádio do Junco, em Sobral, esteve lotado para ver o Cacique do Vale contra o Pacajus, no último domingo (12), com o maior público da 1ª Fase (1.602 pagantes), superando o anterior, contra o Ferroviário (1.260).

Goleada

A equipe do Barbalha também levou bom público ao Inaldão na estreia, quando goleou o Floresta por 5 a 0, com 1.158 pagantes. Ou seja, o Inaldão, hoje, tem tudo para receber um grande público para o jogo mais importante do Estadual até então e que pode ser o mais decisivo para determinar o líder da 1ª Fase e, por consequência, o detentor da vaga na Copa do Brasil no próximo ano.