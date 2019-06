Invicto e líder na Série D, Atlético/CE prioriza gestão humanizada

Uma mulher na presidência, um jogador como gestor e o técnico mais novo do Brasil no comando. Esses são os principais elementos que compõem o Atlético/CE, que está na Série D do Brasileiro, a um ponto de garantir vaga no mata-mata da competição.

A fase está dentro das pretensões de um time que deseja se fixar no cenário nacional. São quatro vitórias (12 pontos) na 4ª divisão, 100% de aproveitamento no Grupo A5 e a 2ª melhor campanha da Série D - perde no saldo de gols para a Jacuipense, do Grupo A7.

O sucesso é fruto de um projeto pretensioso criado há duas temporadas. O período reservou participações na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil acompanhadas da mudança de Uniclinic para Atlético/CE, assim como as novas cores. "Espero que o Estado compreenda o trabalho que o Atlético/CE oferece e reconheça em nós uma força não só de futebol, mas de humanização, educação e projeção de atletas e cidadãos", disse Maria Vieira, presidente do clube.

A folha salarial é inferior a R$ 100 mil. No entanto, assegura seis refeições diárias aos jogadores, assistência médica, fisioterapia e residências próximas da sede na Lagoa Redonda, em Fortaleza.

Com 29 atletas profissionais, o clube trabalha também com foco nas categorias de base. Disputando o Cearense Sub-20, o objetivo é revelar bons valores e tentar negociações, caminho trilhado pelo proprietário do clube, Ari, que iniciou no Fortaleza e foi vendido ao exterior. No Krasnodar, da Rússia, com 33 anos, se naturalizou russo e chegou a defender a Seleção em 2018. "A classificação antecipada para a próxima fase da Série D vem coroar uma campanha impecável que a equipe vem fazendo nesse início de competição. Mesmo estando na Rússia, percebo uma evolução a cada partida".

Modelo europeu

Educador físico, Luan Carlos tentou ser zagueiro, mas acabou como técnico na faculdade e, aos 27 anos, tornou-se o profissional mais jovem a dirigir uma equipe no Brasil. A inspiração está em nomes como Pep Guardiola, do Manchester City. Luan Carlos recebeu capacitação em cursos na Rússia e Portugal.

"Vejo que o jogo é dos jogadores, eles podem executar tudo com o nosso pensamento tático. Então, o treinador precisa estar preparado para municiar os atletas. O futebol evoluiu muito, antes de físico, é humano. Gerir pessoas está no meio dessa questão tática".

O Atlético/CE volta a campo hoje, quando enfrenta o Altos, pela 5ª rodada da Série D. A partida será no Estádio Presidente Vargas (PV), às 16 horas.