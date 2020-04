Internet é opção para moradores de Fortaleza seguirem treinando

Fortaleza é resistência. A Terra do Sol, banhada pelo mar, tem nas raízes da história a força de um povo valente - do jangadeiro ao sertanejo - e se abraça na resiliência. Também é movimento, intenso, de transeuntes, comércio e trânsito que, como as ondas, não param. No aniversário de 294 anos, reinventa-se nas mãos dos próprios fortalezenses para seguir o caminhar: o exercício quebra a inércia.

Tudo para se manter ativo (e vivo) no isolamento social. Se o novo coronavírus os impediu de se abraçar, não fez com que, unidos, não conseguissem romper o monótono e a solidão. Na busca por ar, as atividades físicas se multiplicaram, cada uma no próprio lar.

E está espalhado por todo canto, virou quase uma pandemia - desta vez do bem. Porque parar não faz parte do viver Fortaleza, do frenesi, da rotina pesada, do sentir a cidade. Que dirá a advogada Geisa Cavalcante, de 40 anos. Às 5h30, academia. Das 6h às 7h, aula de step. Das 8h às 9h, musculação. A partir daí, vai trabalhar. Então como parar? Não para.

"A minha rotina continua a mesma, aliás até brincam aqui em casa que estou fazendo mais exercício do que o meu normal", explica a também professora universitária. A sala de estar virou academia.

Na adaptação, encontrou uma forma diferente de interagir consigo e com o próximo. Da paixão compartilhada pelo exercício, transforma a TV, o celular e o notebook em espaços diários de contato com os instrutores, por meio de lives - vídeos ao vivo - nas redes sociais.

O resultado é prazer. "Acompanhar os exercícios em casa é bom pois reduz a ansiedade e diminui um quadro depressivo diante do isolamento social. Se não fosse o exercício físico, eu não tiraria minha ansiedade, estresse, não sei como seria minha vida".

Se não dá pra ir à academia, uma live com as atividades em tempo real é suficiente para Geisa Cavalcante Arquivo Pessoal

Na selva de pedra, o fortalezense se protege para auxiliar o momento conturbado passar. "São tantas lives que a audiência fica dividida, mas o importante é ter o máximo de gente se movimentando", ressalta Eveline Souza, profissional de educação física com 23 anos de experiência.

Através de uma conta no Instagram (@dnacapacitacao), a professora faz transmissões diárias de ginástica aeróbica e step para uma média de 150 espectadores. Ação que dura 1h e veio da coragem. Aos interessados, o material é disponível em casa: tapete a fita isolante.

"É uma forma de manter todos ativos e fazer o tempo passar mais rápido. Dentro de casa tem muita coisa para fazer, mas é importante ter o exercício. Para o mundo, estou dando minha contribuição. Quem não tem material, usa o que tiver. A ideia é fazer todo mundo participar", brinca.

A modalidade é uma no leque diverso ofertado pelo universo do exercício. Na proposição da democracia, o ser saudável é um trunfo aberto ao público geral e possibilita mais que ganho corporal, mas concentração, organização e autoconhecimento.

A última, inclusive, é uma dádiva importante do yoga. Através de relaxamento e foco, a modalidade é uma opção aos que desejam manter a calma diante do período de quarentena. Os cuidados recaem sobre respiração, meditação e envolvem um ciclo virtuoso que mexe com o físico, o emocional, o mental e a energia do indivíduo.

"O yoga é filosofia de vida, ética moral, disciplinar, então existem premissas que são inseridas na aula prática, o que faz dele uma modalidade que atinge a pessoa de forma holística, completa, não atende só o físico, não isola algo porque vê o ser humano como um todo, busca aprimorar e dar qualidade como um todo", reforça Joana Saunders.

Formada em educação física, professora de yoga e também de danças urbanas, a profissional utiliza as redes sociais (@joanasaunderss) para passar instruções teóricas aos alunos e interessados na prática. E os recursos vão além da live, com produção de áudios e vídeos para auxiliar na meditação e respiração.

O processo ganha fôlego na instrução aos que conseguiram manter uma conexão e aulas à distância. "É necessário se ajustar de acordo com o perfil das pessoas. Você não pode ensinar muitas coisas novas, é um contexto para ele ficar mais seguro", indica.

Modelo de negócio

O olhar sobre a pandemia da Covid-19 sugere cautela. As interpretações são muitas sobre o modo como agir. É um serviço, um emprego e a necessidade de alguém que o faz tomar uma decisão, por vezes difícil, no cenário incerto social.

O ato de se reinventar faz parte. Basta perguntar aos 700 alunos de uma escolinha sediada na Capital. Dos três aos 16, a faixa etária pouco importa na escolha unânime: querem jogar futebol.

Pela demanda e o serviço prestado, o esporte mais popular do mundo e também de contato físico ganhou nova forma através de Hudson Ferreira. Foi por um aplicativo que, separados, todos se uniram na retomada das aulas.

Os colaboradores seguem sob regime de home office - trabalhando de casa - e mantém os horários do expediente. A mudança é na abordagem, já que os jovens recebem o passo a passo dos movimentos em vídeo e possuem um chat ao vivo para falar com o professor.

"Os alunos dão uma nota no fim da aula e a gente procura interagir ao máximo. No início teve resistência de pais e até dos colaboradores, mas foi bom para todos. Agora, os meninos contam os dias para a aula e conseguimos ampliar o vínculo deles com o professor, estreitar laços. Quem não tem equipamento usa saco de arroz, par de sapato para fazer a trave e assim vamos atravessar isso", aponta Hudson.

A solução foi antever o momento e agir. Postura similar a adotada pela personal trainer e coordenadora de clube esportivo em Fortaleza, Erika Clemente. Em uma conta do Instagram (@ecfitnessbrasil), a profissional promove duas lives por semana ao lado do filho de nove anos, Marco Antônio, com apresentação de exercícios físicos, alongamentos e técnicas para deixar o corpo em movimento.

A proposta é integração e inclusão. Como muitos estão isolados em família com jovens e idosos, o trabalho visa uma abrangência maior. "Resolvi criar algo que atendesse mais pessoas porque há quem quer treinar, mas estando em casa, o filho também demanda atenção. Tento movimentar a família inteira", sinaliza.

O serviço gratuito ao vivo dura pelo menos 30 minutos e os praticantes podem conversar com a instrutora e receber dicas de materiais que possam ser adaptados para o treino.