Internado, Pelé será operado para tirar cálculo em via urinária

Pelé tem um cálculo nas vias urinárias que precisa ser retirado, informou o Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, onde o Rei do Futebol permanece internado. "Os exames demonstraram a presença de cálculo em ureter esquerdo, cuja remoção está programada para esta internação, mas ainda sem data definida", explicou o hospital em boletim médico.

"O paciente Edson Arantes do Nascimento segue estável e encontra-se em bom estado geral sob o ponto de vista clínico", completou.

Pelé, de 78 anos, foi admitido na terça-feira (9) no renomado hospital paulista após voltar de uma viagem a Paris, onde esteve seis dias internado devido a uma infecção urinária. Por conta disso, o ex-jogador precisou cancelar um compromisso nos Estados Unidos.

Homenagem

Mesmo internado, o Rei do Futebol foi homenageado pela Conmebol ontem, durante o 70º Congresso da entidade no Rio de Janeiro. Ele recebeu a condecoração da Ordem da Honra do Futebol Sul-Americano. O presidente Alejandro Dominguez disse que a homenagem é um reconhecimento à carreira e será entregue quando Pelé deixar o hospital.

"Decidimos conferir a mais alta distinção da Conmebol a Pelé como mostra de reconhecimento pela criação do jogo bonito. A condecoração será entregue tão logo Pelé saia do hospital".

Também presente no Congresso, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, desejou pronta recuperação ao "Rei do Futebol".

"Lamentavelmente, ele não pôde estar conosco por questão de saúde, mas estamos com ele no coração. Era um momento de reconhecimento por demonstrar que na América do Sul nascem e vivem os melhores. Desejamos nosso carinho e recuperação", disse Infantino.