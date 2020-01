Inter e Grêmio decidem pela 1ª vez a Copa São Paulo de Juniores

Antes de chegar à decisão da 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Grêmio e Internacional eliminaram, juntos, oito equipes do Estado que abriga o campeonato. Desde a fase de grupos, o time colorado deixou para trás cinco paulistas, enquanto a equipe tricolor superou três.

Com isso, os rivais do Rio de Grande do Sul fazem hoje, às 10 horas, no estádio do Pacaembu, a quinta final da história da Copinha que não contará com nenhum clube de São Paulo -Corinthians e Oeste chegaram até a semifinal. A última vez que o Estado sede não teve um representante na final ocorreu em 2011. Na ocasião, o Flamengo derrotou o Bahia. Antes disso, as edições de 1971, 1980 e 1996 também não contaram com paulistas no último jogo da competição.

O Grêmio ainda não foi campeão da Copinha e busca seu 1º título Foto: Guilherme Rodrigues/GR Press

Terceiro maior vencedor do torneio, ao lado de Flamengo e São Paulo, com quatro títulos, o time colorado estava na final de 1980, quando derrotou o Atlético-MG e conquistou o seu terceiro título. Também foi campeão em 1974, 1978 e levantou o caneco pela última vez em 1998.

Em sua segunda final de Copinha, o Grêmio busca o título inédito. Foi finalista em 1991, mas acabou derrotado pela Portuguesa, com uma goleada por 4 a 0.

Enquanto historicamente os rivais têm desempenhos distintos no torneio, na atual edição eles fizeram campanhas semelhantes. Ambos registram seis vitórias e dois empates. O Grêmio leva vantagem no saldo de gols, já que marcou 18 vezes contra 15 do rival -ambos sofreram três.

Cinco gols da equipe gremista saíram dos pés do atacante Elias, 18, jogador que vem se destacando na competição por sua força, velocidade e finalização. Foi dele o gol na vitória sobre o Oeste na semifinal. O principal goleador colorado na competição é o meia Cesinha 19, autor de três gols até aqui. Ele tem dividido o protagonismo do time com o atacante Guilherme Pato, 18, que costuma atuar pelas, pontas, além de voltar para ajudar na marcação, e com o meia Praxedes, 17, principal articulador do meio de campo.

Duelo

Os técnicos e capitães das duas equipes projetaram a decisão e exaltaram o duelo gaúcho com casa cheia, já que os 32 mil ingressos disponibilizados foram reservados.

"Sempre trabalhamos para chegar à final da Copinha. Quis o destino que chegássemos contra o nosso maior rival, um clássico que todos conhecem, muito acirrado. Temos a noção que esse Gre-Nal pode ser o maior das categorias de base. A Copinha é o torneio de base mais credenciado do Brasil e talvez do mundo. Vai ser um grande confronto, que vença o melhor", afirmou o técnico do Grêmio, Guilherme Bossle.

O treinador do Internacional, Fábio Matias, também valorizou o clássico na final.

"Se não tiver rivalidade no futebol, acho que perde um pouco a graça. É um dos maiores clássicos mundiais. Nosso principal objetivo é a visibilidade para os meninos e é uma satisfação muito grande ser testemunha viva desse jogo, que dificilmente vai acontecer de novo em uma final. É um momento histórico para a Copinha", disse.

Os capitães de Grêmio e Internacional, um pouco mais tímidos, repetiram o discurso dos treinadores. "É uma honra vestir essa camisa e disputar uma final tão importante como a Copinha", disse o gremista Matheus Nunes.

No Inter, falou o capitão Cesinha: "Uma final da Copinha todos os jogadores de base querem disputar. Representa muito para o futuro".

O Internacional é o 3º maior vencedor do torneio, ao lado de Flamengo e São Paulo, com quatro títulos, enquanto em sua segunda final de Copinha, o Grêmio busca o título inédito após perder a final de 1991

