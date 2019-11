"Insone" por causa de Messi, Tite tenta fazer Brasil bater Argentina

Após quatro jogos sem vitórias, em um incômodo jejum que começou após a conquista do título da Copa América, a Seleção Brasileira enfrenta a Argentina, hoje, às 14 horas (horário de Brasília), em Riad, na Arábia Saudita, onde o técnico Tite espera encerrar a má fase e recuperar a paz que o troféu continental havia lhe dado. O jogo será transmitido pela TV Verdes Mares e pelo SporTV. O GloboEsporte.Com faz em Tempo Real.

O treinador reconheceu, ontem, que o fato de estar prestes a encarar Lionel Messi, de volta após cumprir suspensão aplicada pela Conmebol, lhe tira o sono. "Continuo sem dormir direito para neutralizar um jogador com capacidade extraordinária", afirmou Tite.

Ele aposta na força do coletivo da Seleção Brasileira para anular o Camisa 10 argentino. "É um jogador diferente, tem qualidades técnicas impressionantes. Mas a gente nunca neutraliza um jogador assim, diminuímos as virtudes".

No último encontro entre as duas seleções, o Brasil venceu por 2 a 0, no Mineirão, na semifinal da Copa América, no início de julho. E Tite admite que bater o adversário de novo tem um peso enorme, embora seja em um amistoso. "É um jogo especial na história do futebol internacional. O próprio nome diz, é superclássico, seleções com histórias. É um jogo muito forte, tem toda dimensão de espetáculo".

O comandante também se negou a confirmar a formação titular para o confronto diante do tradicional rival após fechar o último treino da Seleção para o jogo, em Riad, assim como já havia feito em Abu Dabi. "O time está escalado, mas não vou definir (revelar a equipe). Não adianta ficar enrolando para vocês (jornalistas). Vou trazer essa situação para o jogo", avisou.

Apesar do mistério feito por Tite, a dúvida maior da Seleção para o amistoso, que ocorrerá no Estádio Universitário Rei Saud, é em relação ao substituto de Neymar, que não foi convocado por estar lesionado. Willian e Richarlison disputam la vaga aberta pelo astro do PSG.

Messi de volta

Pelo lado argentino, Messi espera poder conquistar uma espécie de vingança, pois foi suspenso por três meses depois de ter disparado críticas pesadas à Conmebol e insinuar que havia um esquema corrupto para favorecer o Brasil na Copa América. Ele criticou a arbitragem da semifinal em que sua Seleção foi eliminada e disse que "não deixaram a Argentina chegar à final".

O técnico Lionel Scaloni celebrou a volta do astro à equipe nacional, mas evitou exibir euforia ao negar que esteja vendo o Brasil em má-fase, apesar da sequência de quatro amistosos sem vitórias após a conquista do título da Copa América. "Messi está como sempre, para nós é uma alegria tê-lo".

E ele enfatizou a importância de o craque poder estar presente nos últimos amistosos da Argentina nesta reta final da temporada antes do início das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que começam em março de 2020.

"Ele precisa jogar, e quanto mais estiver no campo é melhor. Precisamos dele bem quando virem as coisas realmente importantes, que serão no ano que vem", completou.