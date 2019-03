Inquietações com a Série A Nacional

A derrota do Ceará para o Corinthians trouxe outra vez à tona a pergunta que todo torcedor faz: dá para encarar com o atual elenco as fortes equipes da elite brasileira? É difícil oferecer uma resposta concreta porque também as equipes da Série A estão oscilando muito. O Corinthians, que ganhou o jogo de ida no Castelão, é o mesmo que poderia ter sido eliminado pelo Ferroviário em pleno Estádio do Café, não fora o frango que o goleiro coral tomou.

Predomina a opinião de que Ceará e Fortaleza ainda não estão prontos para a Série A. Há mesmo carências a serem superadas. No comando de ataque do tricolor e do alvinegro, ainda existem incógnitas. O Corinthians ganhou porque foi cirúrgico na finalização. Mortal na definição. Exatamente faltou ao Fortaleza e ao Ceará no clássico passado o que o Corinthians mostrou com extrema competência na vitória sobre o Ceará: poder de conclusão. Observem que o Fortaleza desperdiçou em profusão muitos momentos de gol. Da mesma forma, muitos momentos de gol o Ceará também perdeu. Finalização é fundamento que define. Fortaleza e Ceará estão mal nessa parte.

Parceiro do rei

Do imbatível pesquisador Airton Fontenele: "O ídolo do Santos, Coutinho (Antônio Wilson Honório), morreu aos 75 anos. Foi o mais perfeito parceiro de Pelé. Pelo Santos atuou 457 jogos e marcou 368 gols. Era tão bom que costumava usar esparadrapo no pulso para não ser confundido com o Rei. Pela Seleção Brasileira atuou quinze vezes, de 1960 a 1965. Marcou seis gols. Ganhou as Taças Atlântico, Osvaldo Cruz e Bernardo O'Higgins. Foi campeão da Copa do Mundo de 1962 pelo Brasil (reserva de Vavá) e bicampeão mundial de Clube pelo Santos (1961/1962).

Incrível

Faltando apenas uma rodada para terminar a segunda fase do Campeonato Cearense, Ferroviário e Fortaleza momentaneamente fora da zona de classificação. Já imaginaram que zebra se os dois não entrarem para as semifinais. Haja emoção na rodada de quarta.

PÍLULAS

Jamais um time do interior foi campeão cearense em campo. O Icasa foi campeão em 1992, mas no tapetão ao lado de Tiradentes, Fortaleza e Ceará. Agora o Guarany de Sobral é o único time do interior que pode quebrar este tabu secular. Guarany foi vice-campeão em 2013

Bechara, que foi notável jogador no Fortaleza, Ceará, Santos e em times da Europa, tem tido ótima participação comentando futebol na TV Verdes Mares. Bechara, após encerrar a carreira de jogador, manteve a popularidade. Em Maranguape continua ídolo