I Derby Haras Primavera ocorre entre 22 e 24 de março em Canindé

Um evento com estrutura qualificada, reunindo os mais consagrados criadores, proprietários e turfistas de diferentes regiões do Brasil será realizado entre os dias 22 a 24 de março, na cidade de Canindé: o I Derby Haras Primavera, a tradicional Festa Nacional da Criação de Quarto de Milha. Esta será a 12ª edição, que envolve o GP e Leilão Haras Primavera & Convidados. A cada temporada, consolida-se como uma das mais importantes promoções do universo equino da veloz raça Quarto de Milha, em todo o Brasil. O coordenador de provas, Luís Capistrano Batista, ressalta que “o Haras Primavera reúne uma das melhores estruturas do Brasil, capaz de receber até mil pessoas, com instalações e equipe qualificada”.

À frente do evento está o criador Rafael Leal, proprietário do moderno Haras Primavera, edificado entre as saudáveis serras canindeenses, com visual mostrando a Estátua de São Francisco, padroeiro dos católicos daquela região. Além do criador Rafael Leal, patrono do festivo I Derby Haras Primavera, renomados criadores dão apoio à programação, como o médico Cláudio Rocha, proprietário da Fazenda Haras Claro, Artenísio Leite, do Haras New Cruxaty, e os criadores pernambucanos do Rancho Horizonte e Haras Monte Verde, completando com o proprietário paraibano do Rancho RM.

Disputa pelo título

Ao todo, serão 30 cavalos, que estão inscritos nas provas classificatórias, em 320 metros, disputando pelo título de campeão do XII GP Haras Primavera. No leilão de vendas, 25 lotes, como inéditos potros e potrancas, filhos de laureados campeões da raça Quarto de Milha. No Derby serão cinco cavalos competidores.

No dia 22, a partir das 16h, ocorre a apresentação dos animais que estarão no GP/Leilão. À noite, com início às 18h, o leilão de apostas, com coquetel aos presentes.

Já no dia 23, sábado, haverá uma recepção aos convidados e visitantes, com almoço, às 12h, oferecido pelo casal anfitrião Rafael Leal e Silvinha.

Às 14h, serão realizadas as disputas das provas classificatórias e outras atrações, como o Leilão de Venda de 25 lotes integrados. Dia 24, domingo, às 17h, será a final do XII Grande Prêmio Haras Primavera, com premiações aos jóqueis, tratadores e proprietários vencedores e destaques. O casal anfitrião Rafael Leal e Silvinha irá presidir a solenidade da entrega das premiações de R$ 200 mil, que incluem carro e motos zero quilômetro.