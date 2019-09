Horizonte e Eusébio empatam em primeiro jogo da final do 2º turno

Horizonte e Eusébio entraram em quadra, ontem, pelo jogo de ida da final do 2º turno do Campeonato Cearense de Futsal. O 2 a 2 no placar traduziu o que foi um embate bastante disputado e deixou um clima ainda maior de decisão para o jogo de volta.

O jogo foi realizado excepcionalmente às 9 horas a pedido da Prefeitura de Horizonte, por conta dos eventos marcados na cidade em razão do feriado de 7 de Setembro. Apesar disso, a presença do público no Ginásio Domingão foi boa para acompanhar o confronto entre a melhor defesa (Horizonte) e o melhor ataque (Eusébio) da competição.

O jogo de volta será no próximo sábado (14), na casa do Eusébio, às 17 horas, com transmissão da TV Diário. Quem vencer enfrenta o Ceará na disputa do título. O empate no tempo normal leva à prorrogação, com o Eusébio tendo a vantagem do empate.

O jogo

Com pouco mais de dois minutos de jogo, Rafinha abriu o placar para o time da casa mostrando a força da Galo. O Eusébio, porém, não tem o melhor ataque da competição à toa. Ainda que não criasse muito, o time marcou quando teve oportunidade. E isso ocorreu faltando seis minutos para o fim da 1ª etapa, quando Genário empatou.

No 2º tempo, o jogo ficou mais equilibrado. Como joga a segunda partida da final fora, o Horizonte queria a vitória em casa a todo custo. E Itambé fez 2 a 1. Mas o Galo cochilou em quadra e Joalison empatou, selando o placar final do jogo.