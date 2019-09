Horizonte e Eusébio começam a decidir o 2º turno do Cearense

Após 66 jogos, o Campeonato Cearense de Futsal está na sua reta final. Em uma decisão em dois jogos, Horizonte e Eusébio repetem o duelo protagonizado no ano de 2018, quando o Galo do Tabuleiro se consagrou tetracampeão estadual.

A primeira partida será disputada no Ginásio Domingão, casa do Horizonte, a partir das 9h de hoje, com transmissão da TV Diário.

Aposta na defesa

Para esta partida, o Horizonte aposta no setor defensivo. Com apenas 22 gols sofridos na competição, a equipe comandada pelo experiente Daivid Hadyson tem a melhor defesa do Cearense. Além disso, fez uma boa campanha no segundo turno, sendo líder do Grupo A e atingindo oito pontos em quatro jogos.

O Galo do Tabuleiro não perdeu nenhuma vez na primeira fase. A primeira derrota só veio nas quartas de final, para o Maranguape, mas no jogo da volta, o Horizonte venceu e se classificou para a semifinal, cujo adversário era o campeão do primeiro turno, o Ceará.

O duelo foi disputado até a prorrogação, quando o Horizonte levou a melhor e eliminou o Ceará jogando longe do seu território, na cada do adversário, o Ginásio Vozão.

Agora ou nunca

O Eusébio vem para esta final com um sentimento de "segunda chance". Vice-campeão do turno passado, a equipe da Região Metropolitana de Fortaleza não se abalou e tem uma nova oportunidade de se tornar campeão.

Classificado na terceira colocação no grupo B, com sete pontos conquistados em quatro partidas, o Eusébio tem o ataque mais positivo da competição: 63 gols. O técnico Harlem Kauê tem o principal fundamento para conquistar a vitória, o poder ofensivo.