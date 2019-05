Henrique Gurgel vai à Colômbia em busca de sonho pan-americano

A vida é feita de sonhos e, com eles, tornam-se capazes as possibilidades de tornar o que se almeja em realidade. Com Henrique Gurgel, atleta de natação paralímpica, não é diferente. Aos 37 anos, o nadador busca sua primeira participação em Jogos Pan-Americanos desde que entrou para o esporte.

Na Colômbia, onde vai ocorrer o Open Internacional de Natação Paralímpica, mais uma oportunidade de se aproximar desse sonho, somar pontos para o ranking mundial e conseguir disputar os Jogos, que vão de 26 julho a 11 de agosto deste ano, no Peru.

Com grandes chances de estar presente no Pan, Henrique já se encontra na Colômbia para competir. A disputa ocorre de quinta-feira (9) a domingo (12) nas Piscinas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, na cidade de Medellín.

Buscando uma boa oportunidade de ampliar o currículo profissional, suas passagens por terras colombianas são satisfatórias. "Aqui já estive em 2016 e 2017, todas as vezes já tive pódio. É realmente importante por conta de reunir vários atletas de várias nacionalidades", disse.

O nadador precisa alcançar os melhores tempos para conquistar a vaga e garantir o passaporte carimbado para o Peru. Henrique tem até o início de julho, antes da competição, para somar suas melhores participações em seletivas.

O evento tem o aval do Comitê Paralímpico Internacional. Henrique irá competir nas provas dos 150m medley, 50m peito, 50m costas e 50m livres.

Superação

Em 2006, com 25 anos, Henrique Gurgel levou dois tiros em uma tentativa de assalto. As balas perfuraram a cabeça e a coluna, tirando, assim, seus movimentos do peito para baixo. Com as braçadas nas piscinas, ele conseguiu dar a volta por cima.

Na piscina, onde Henrique se sente livre com a ausência da cadeira de rodas, achou seu porto seguro. Viu ali, uma oportunidade de seguir em frente e um outro significado para vida. No esporte, seguiu seu rumo em busca de sonhos após mudar todos os seus planos. Um exemplo a seguir.