Há três jogos sem vencer em casa, Fortaleza quer encerrar tabu

Embalado pelo empate histórico contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem confiança de sobra para o próximo desafio, diante do Goiás, em casa, na Arena Castelão. Vencer em casa é uma prioridade para o Tricolor do Pici.

O retrospecto na Arena Castelão após o retorno da pausa para a Copa América preocupa. Isso porque são três jogos sem vencer. Ainda comandado por Rogério Ceni, a equipe saiu na frente contra o Corinthians, mas viu o time paulista alcançar a virada e vencer por 3 a 1. No Clássico-Rei, perdeu para o Ceará, por 2 a 1, e na estreia do técnico Zé Ricardo, que substituiu Ceni, cedeu a vitória ao Internacional, saindo de campo com um revés de 1 a 0.

Bom resultado

Após fazer um grande jogo contra o Santos, apresentar um bom futebol e demonstrar forte poder de recuperação, depois de estar perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, o Leão tem a chance de mudar o quadro em casa e vencer o Goiás, no próximo domingo (1º), a partir das 16 horas.

A vitória significaria também um saldo positivo na busca por manter afastada a zona de rebaixamento e aproximaria o time da tentativa de uma posição melhor na tabela. No momento, o Fortaleza tem 18 pontos e é o 15º colocado, quatro pontos à frente do Z-4.

Desde o retorno da competição após parada para a Copa América, foram apenas duas vitórias do Tricolor e oito pontos somados.

Para o lateral-direito Tinga, o ponto conquistado fora de casa tem que ser muito comemorado, mas o foco deve ser os três pontos fora de casa. "O resultado foi importante, marcamos um ponto importante contra o Santos e acho que temos que manter. Não adianta fazer um jogo do caramba no segundo tempo e agora chegar em casa e não render, não pontuar. Temos que conquistar esses pontos em casa".

Decisivo e experiente no Leão do Pici, Tinga avaliou o adversário, que está na 11ª posição, com 21 pontos. Para ele, a equipe goiana não será um adversário fácil e que o elenco deve ficar atento. "O Goiás vai vir muito forte. Precisamos entrar concentrados porque precisamos voltar a vencer, já que o time não ganha há três jogos em casa", avaliou o jogador, relembrando o tabu do seu time.

Preparação

Para a partida contra o Goiás, na Arena Castelão, o técnico Zé Ricardo já sabe que terá que fazer pelo menos duas alterações em relação ao time que empatou com o Santos.

O lateral-esquerdo Carlinhos e o volante Juninho levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo, pois cumprirão suspensão automática.

Além desses desfalques, outra ausência que deve se confirmar é a do atacante Edinho. Ele foi diagnosticado com uma fascite plantar e não treinou com o time principal.

O volante Felipe, que havia sido poupado dos treinamentos na última terça-feira retornou e não deve ser problema para Zé Ricardo. Bruno Melo, que vinha sendo o reserva direto de Carlinhos, também treinou após se recuperar de uma virose e deve ir para a partida.

A tendência é que a escalação para o confronto com o Goiás seja: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Juan Quintero e Bruno Melo; Felipe, Gabriel Dias, Mariano Vázquez; André Luís, Wellington Paulista e Romarinho.