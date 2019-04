Há 4 jogos sem levar gol, Leão vem modificando sistema defensivo

Na sua melhor apresentação do ano, o Fortaleza aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Vitória, na última segunda-feira, em competição regional. Apesar de o resultado enaltecer o ataque, o técnico Rogério Ceni acredita que o conjunto da obra deve ser levado em conta e lembra que o equilíbrio do sistema defensivo ajuda a construir o placar favorável.

O Leão do Pici está há quatro jogos sem sofrer gol (1 a 0 no Guarany de Sobral; 1 a 0 no ABC/RN; 1 a 0 novamente no Guarany e 4 a 0 no Vitória).

Curiosamente, nesses quatro jogos, o Leão trocou sempre os membros da retaguarda e revezou os goleiros Marcelo Böeck e Felipe Alves, mas mesmo assim, manteve uma marcação forte.

Para se ter uma ideia, na vitória sobre o Guarany, em Sobral, no Junco, a defensiva foi Felipe Alves, Tinga, Patrick, Roger Carvalho e Bruno Melo.

No 1 a 0 sobre o ABC: Böeck; Araruna, Juan Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos. Em nova vitória sobre o Guarasol, Felipe Alves, Tinga, Patrick, Quintero e Carlinhos. E agora por último: Böeck; Tinga, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos.

Intacta

O técnico Rogério Ceni comentou esse momento do time, que está com a defesa intacta. O treinador ressaltou os aspectos táticos da goleada sobre o Vitória, pela Copa do Nordeste, e aproveitou para se reportar ao assunto com relação ao sistema defensivo.

"O jogo não é só ataque. A parte defensiva é importante e quando você tem uma defesa que funciona, que anula o adversário, a chance de vencer é bem maior. Nos últimos quatro jogos, se não me engano, nós não tomamos gols. Quando você não toma gol, está mais perto da vitória".

Rogério, inclusive, revelou um aspecto que mostra as suas convicções táticas, que não são de priorizar a defesa em si, mas de evitar que o adversário fique com a bola. "Eu prefiro um atacante que ajuda a recompor a marcação a um volante que sai para o jogo", comentou o técnico.

Invencibilidade

Outro aspecto positivo da campanha do Fortaleza na temporada é o de que o time está há nove jogos sem derrota, sendo seis vitórias e três empates. Apesar disso, Ceni considera que há um longo caminho a percorrer para confirmar as conquistas que foram planejadas. O Leão volta a jogar no domingo (14), no primeiro jogo da final do Estadual.

FOTO: THIAGO GADELHA

Tricolor do Pici começa a viver um momento favorável na temporada, onde está em fase de ajustes do time comandado pelo técnico Rogério Ceni. Com nove jogos de invencibilidade, e sem sofrer gol há quatro deles