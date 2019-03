Guarasol e Ferrão jogam no Junco

Em lados opostos da tabela do Campeonato Cearense, Guarany de Sobral (7º) e Ferroviário (3º) se enfrentam neste sábado de Carnaval (2), às 16 horas, no Estádio do Junco. O duelo é válido pela 5ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense e é de suma importância para as duas agremiações, que buscam subir mais na tabela.

O Guarasol é o 7º colocado da tabela e vem de três derrotas seguidas. Com apenas três pontos somados, o time encerrou a preparação para o duelo na manhã de ontem. O comandante Gilmar Silva realizou um treino apronto no palco da partida. Na atividade, o treinador trabalhou o posicionamento tático dos comandados e jogadas ensaiadas, além de um exercício de finalização.

O Cacique conta com o retorno de Waldison, que se recuperou de lesão. Outra novidade é o meia Leandro, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Os desfalques são Piauí, Azul e Makeka.

E o Ferrão?

O Tubarão da Barra é o 3º colocado da tabela, com sete pontos. No último treino da equipe, os comandados de Marcelo Vilar realizaram apenas um alongamento para a recuperação física e já partiram para a cidade de Sobral.

Para o confronto diante do Guarasol, o técnico Marcelo Vilar relacionou 22 jogadores. O treinador poderá contar com o retorno de quatro atletas: o zagueiro André Lima, o lateral-esquerdo Jean, o volante Robson Simplício e o atacante Siloé, que está plenamente recuperado. O meia Enercino e o volante Leanderson são as duas baixas para a partida.