Guarany de Sobral recebe o Pacajus de olho na liderança do Estadual

Hoje, a partir das 21h30, no Estádio do Junco, o Guarany de Sobral enfrenta o Pacajus em jogo-chave para o seu posicionamento na 2ª fase do Campeonato Cearense. Para o time adversário também há um alto grau de importância nesta partida. O confronto, com transmissão ao vivo da TV Diário, dá a liderança ao primeiro em caso de vitória e a entrada no G-4 ao segundo com uma mesma situação de triunfo.

Atualmente, com seis pontos conquistados e na 3ª colocação, o Cacique do Vale pode sair de campo com nove pontos e à frente da ponta da tabela. Campeão da primeira fase, o que lhe deu direito a jogar a Copa do Brasil de 2021, o time sobralense vem fazendo igualmente uma campanha regular nesta segunda fase.

Até o momento, são três partidas com duas vitórias e uma derrota. Com Ciel e Siloé como pontos fortes, a diretoria aposta em triunfos nas próximas partidas para já garantir classificação às semifinais. Com isso, a equipe também já asseguraria vaga na Série D do Campeonato Brasileiro no próximo ano.

Uma vitória sobre o Pacajus é importante porque a sequência final é bem forte. Na sequência, no dia 29 de fevereiro, o Cacique do Vale enfrenta o Ceará. Esse jogo, inclusive, pode garantir uma classificação antecipada dependendo de outros resultados até a data da partida. O Cacique do Vale do Caju, por outro lado, não luta pela primeira colocação, no momento, mas almeja entrar no G-4.

Atualmente, o time do Pacajus está em quinto lugar, com três pontos em dois confrontos. Ou seja, tem uma vitória e uma derrota.

Entre os quatro

O Pacajus é um dos que menos tem atuado nesta 2ª fase e mesmo assim está próximo do G-4. Com uma vitória na casa do Guarany, o time se garante no grupo dos quatro melhores. Pelo menos, até o sábado (22), quando os resultados de duas partidas podem fazê-lo cair na tabela: Ceará x Caucaia e Atlético/CE x Barbalha.

Com o Estádio Ronaldão como principal trunfo, a equipe comandada por Junior Cearense precisa superar a pressão da torcida no Junco e o bom futebol apresentado pelo Guarany de Sobral para ter o objetivo conquistado.

Guarany de Sobral x Pacajus é a única partida do Campeonato Cearense neste meio de semana.