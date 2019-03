Guarany de Sobral e Ferroviário se enfrentam no Estádio do Junco

O jogo que será disputado hoje à noite, no Estádio do Junco, a partir das 21h30, entre Guarany de Sobral e Ferroviário, é de suma importância para as duas equipes e para o andamento do Campeonato Cearense. A partida, que é atrasada da 5ª rodada, e não foi disputada no dia certo por causa de uma forte chuva que caiu na cidade e inundou o campo de jogo da praça esportiva, pode definir a classificação antecipada do Tubarão da Barra ou a entrada do Cacique do Vale no G-4 do Estadual.

Se vencer, o Ferrão se garante na próxima fase, que é a semifinal com uma rodada de antecedência, ficando na vice-liderança, com 11 pontos. No entanto, para isso, o time comandado por Marcelo Vilar vai precisar superar os desfalques quem tem.

Três de seus zagueiros estão fora de combate. Da Silva está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Afonso tem entorse no joelho. E Luís Fernando levou uma pancada na cabeça e tem pequena fratura. O volante Robson Simplício sofreu um corte na cabeça e levou oito pontos - o que o impede de atuar. E o atacante Klenisson está com uma lesão grau 1 no músculo adutor da coxa e se recupera. A boa notícia é que o volante Leanderson e meia-atacante Enercino voltam.

Do outro lado, o Ferrão terá pela frente um Guarany de Sobral em crescimento no Campeonato Cearense. Atualmente, em 7º lugar, com seis pontos, com uma vitória, vai a nove e pode chegar até à 3ª colocação.

Com isso, faria um confronto direto com o Atlético/CE por uma das três vagas que restam no momento (o Ceará já se classificou com empate no Clássico-Rei) na última rodada.

Para esta partida, o Guarasol do técnico Gilmar Silva deve ir completo e quer contar com o apoio da torcida no Estádio do Junco para que o resultado seja positivo para os donos da casa.