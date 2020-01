Guarany de Sobral e Barbalha representam o interior na elite

Em busca de crescimento no cenário do Estado e nacional, Guarany de Sobral e Barbalha são a resistência do interior no futebol cearense. Os dois clubes são os únicos times fora da Região Metropolitana de Fortaleza na Série A do Campeonato Cearense 2020. O Barbalha chegou a ser campeão da 1ª fase da competição estadual no ano passado, o que lhe garantiu vaga na Copa do Brasil deste ano. Algo que é almejado pela equipe da cidade de Sobral.

Após ter caído para a Série B Estadual em 2017 e conquistado o acesso de volta em 2018, o Bugre foi, ao lado da Raposa dos Verdes Canaviais, o grande destaque da disputa no ano passado chegando a ser semifinalista. Na Fares Lopes, a ótima campanha voltou a se repetir, e o time rubro-negro ficou na terceira posição do torneio, sendo eliminado pelo Caucaia que acabou sendo o campeão.

Em 2020, a "briga" da equipe comandada por Washington Luiz será mais difícil. Além das competições estaduais, o Guarany também terá a Série D do Campeonato Brasileiro. No entanto, Thiago Dias, gerente de futebol do clube, acredita que pensar a curto prazo é essencial para o sucesso do clube na temporada.

"A nossa primeira missão é ser campeão da 1ª fase do Cearense. Nossa segunda missão é ser semifinalista do Estadual para poder garantir novamente a vaga na Série D (do ano seguinte). Isso no primeiro momento. No segundo momento, o Guarany vai fazer uma boa campanha na Série D para que a gente possa conseguir o acesso e jogar a Série C em 2021", comentou o dirigente.

Apesar da grande mudança feita no elenco, com saída e chegada de muitos atletas, o técnico Washington Luiz destaca a dedicação do grupo na pré-temporada e o fato de alguns já terem jogado juntos facilite no entrosamento.

"Nós temos um elenco competitivo, mas ainda não estamos prontos. Nosssa equipe trabalha forte, sabemos que a competição será muito difícil. Nossa ideia é estarmos prontos no dia 5 (estreia). Todos os atletas se conhecem, já atuaram juntos ou um contra o outro. Conhecem nossa forma de trabalhar, então facilita os treinamentos. Todos os treinos estão sendo feitos com intensidade devido à vontade dos atletas. Isso tem nos deixado satisfeito", afirmou.

Dos 34 nomes que atualmente estão no grupo, dois são extremamente conhecidos no cenário cearense. Campeões da Fares Lopes pelo Caucaia, Ciel e Siloé têm passagens por grandes clubes do Estado e Brasil.

Agora no Bugre, os atacantes querem escrever mais um capítulo em suas histórias no futebol cearense. Com o currículo vasto, Ciel chegou ao rubro-negro de Sobral após convite de Washington Luiz, com quem trabalhou no seu ex-clube. "O professor Washington estava no Caucaia e realizamos um trabalho muito bom lá. Ele veio para cá, entrou em contato comigo e me fez uma proposta com um projeto muito bom. O objetivo é realizar um ótimo Campeonato Cearense, uma Série D com título e acesso à Série C", revelou.

O Guarany de Sobral fará sua estreia pelo Campeonato Cearense diante do Horizonte, neste domingo (5), às 16h .

Força caririense

Único representante da região do Cariri na elite do futebol cearense, o Barbalha foi um dos primeiros clubes a se preparar para o campeonato estadual. Em setembro, já anunciava o treinador Paulo César Schardong para o comando do time em 2020. A expectativa da diretoria e comissão técnica é repetir a campanha do ano passado, vencer o primeiro turno, conquistar mais uma vez a vaga na Copa do Brasil e disputar a série D, no ano que vem. A estreia acontece no próximo domingo contra o Floresta, no Estádio Inaldão, às 16 horas.

O Barbalha espera realizar campanha semelhante à de 2019, quando venceu a 1ª Fase FOTO: Antônio Rodrigues

Ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando mandou suas partidas nas cidades de Juazeiro do Norte e Horizonte, desta vez, o Barbalha conta com a força do Estádio Inaldão, que foi reformado para a disputa do Campeonato Cearense. "O torcedor está eufórico. É um problema que foi sanado. Com certeza, a gente ganha mais força com a torcida que vem crescendo a cada dia", reforça o presidente do clube, Lúcio Barão.

A Raposa Caririense realizou três amistosos no período de pré-temporada. No primeiro, venceu o Santa Cruz da Estrela, time amador da cidade, por 8 a 1. Depois, teve adversários mais difíceis: o Atlético de Cajazeiras e o Sousa, times de elite do futebol paraibano. Nas duas partidas, ganhou por 2 a 1. "Os amistosos foram muito qualificados. O Atlético foi terceiro no Paraibano e a equipe do Sousa é muito forte, joga muito parecido com o futebol cearense", reforçou Paulo César Schardong.

Tratando a estreia como uma "final", já que no primeiro turno são apenas sete jogos em apenas 21 dias, o técnico explica que nas primeiras semanas de trabalho focou na parte física. "Agora, tivemos tempo para trabalhar a parte tática e técnica e a equipe evoluiu muito. A gente quer ser campeão do primeiro turno", enfatiza o treinador.

Destaque da pré-temporada, no qual marcou cinco gols e três jogos, o centroavante Rodrigão, 26, disputará o Campeonato Cearense pela primeira vez. "É um desafio diferente. Um torneio com muita visibilidade. A gente procurou trabalhar bem durante a semana para fazer uma boa estreia e conseguir bons resultados. Ano passado, fizeram um bom trabalho e a gente vem para defender", ressalta o jogador. Outro atleta que estreia na competição é o meia atacante Carlos Caaporã, de 24 anos, que chegou do futebol paraibano e marcou no último amistoso contra o Sousa. "A ansiedade aumenta, mas quando entrar em campo, volta a tranquilidade. Eu quero muito estar em campo".

A equipe também conta com jogadores experientes do futebol local, como o lateral esquerdo Sadrak, 30, que vestiu a camisa do Barbalha ano passado, o meio campo Da Silva, 28, com passagens por Icasa e Guarani de Juazeiro, e o mais conhecido deles, o atacante Assisinho, 32, artilheiro da competição em 2015 pelo Ceará. "Sempre é bom estrear com o pé direito", resumiu o jogador.