Grupo mantém rotina de atividades físicas pela internet

Com a quarentena pela qual boa parte da população cearense passa, por conta da pandemia do novo coronavírus, quem frequenta a academia ou gosta de praticar diariamente atividades físicas tem que driblar o fato de não ter estabelecimentos abertos neste momento e não ser indicado frequentar locais públicos, como praças, para evitar aglomerados de pessoas.

Diante disso, um grupo resolveu recorrer às redes sociais para não perder o condicionamento físico e seguir com os treinos diários. “A gente criou um link no whatsapp e eu coloquei os professores, a nutricionista, pessoal da recepção e vendas da academia. Então, fomos fazendo o treino com o que era possível dentro de casa. As pessoas começaram a fazer exercícios como agachamento, saltos, polichinelo... A gente improvisa atividades, com subida numa cadeira e remada com punho de rede”, explica Célio Gurgel, educador físico e proprietário de academia em Fortaleza.

A advogada Geíssa Cavalcante é uma das que utiliza a internet para seguir em forma Arquivo Pessoal

Uma curiosidade é que o grupo começou apenas com os alunos do estabelecimento, mas em poucos dias, teve a adesão de mais alunos do Estado, todos sendo orientados em sessões diárias de atividades por vídeo. São três por dia, sendo divididas nos períodos manhã, tarde e noite.

“Pra quem sempre foi muito adepta de atividade física, é impossível ficar em casa, sem treinar. O isolamento tende a nos desmotivar. Daí a importância do grupo, porque além de nos ajudar a organizar a nossa rotina no isolamento, mantendo-nos no foco, ajuda a combater a ansiedade e nos possibilita formar uma rede de apoio”, conta a advogada e professora universitária, Geíssa Braga Cavalcante, integrante da turma de 250 alunos que tem aulas virtuais todos os dias.

Essa é uma tendência que deve persistir, inclusive, após o fim da pandemia, dado o cotidiano atribulado da população atualmente. “Essa é uma alternativa para quem, como eu, às vezes não tem tempo para ir até a academia ou viaja muito”, pontua Geíssa.



Serviço:

O grupo tem sessões diárias pela manhã, tarde e noite. Para quem quiser se exercitar neste período, o contato para as aulas é: (85) 98563.1012