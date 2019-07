Gran finale: Estados Unidos enfrenta Holanda pelo título do Mundial feminino

Após dias de muita emoção, bola na rede, mas, acima de tudo, muita afirmação do futebol feminino, a Copa do Mundo da modalidade chega ao fim hoje, às 12h, quando Estados Unidos e Holanda se enfrentam em Lyon, na França. A partida tem transmissão ao vivo pela TV Verdes Mares.

De um lado, uma seleção que já venceu o troféu de carisma da torcida. A "maré laranja" que invade cada cidade em que a Holanda joga, com direito a coreografia, é uma das imagens mais divertidas da Copa do Mundo da França. Adversárias da favorita seleção dos EUA na final deste domingo, elas tentarão mostrar que não despacharam equipes mais tradicionais, como Canadá, Japão e Suécia, só por sorte de (quase) principiante.

As favoritas americanas, da capitã Megan Rapinoe, têm se mostrado implacáveis, com três vitórias por 2 a 1 sobre Espanha, França e Inglaterra na fase mata-mata. Agora é saber se o favoritismo ianque se cumpre ou se teremos mais uma grande surpresa que o mundo do futebol reserva.