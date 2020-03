Governo da Itália suspende eventos esportivos até 3 de abril

Algumas horas depois do Comitê Olímpico Italiano (Coni, na sigla em italiano) decidir suspender todos os eventos esportivos na Itália até o dia 3 de abril, por conta do temor com o surto global do novo coronavírus, denominado Covid-19, o Governo italiano acatou o que foi proposto na reunião na sede da entidade, em Roma, ontem, e assinou um decreto para validar a decisão.

A decisão vale também para partidas do Campeonato Italiano de futebol. A competição já teve rodadas adiadas por causa da doença e jogos sem público no último final de semana, como Juventus x Inter de Milão, em Turim, e Milan x Genoa, em Milão.

“Confirmando que em todas as ações e circunstâncias a proteção da saúde é a principal prioridade de todos, no final da reunião o Coni estabeleceu por unanimidade que: todas as atividades esportivas estão suspensas em todos os níveis até 3 de abril de 2020; para cumprir esse ponto, o Governo é obrigado a emitir um decreto ministerial que pode exceder o atual vigente”, informou a entidade em seu comunicado oficial.

A Federação Italiana de Futebol ainda não se manifestou sobre o decreto, mas convocou uma reunião extraordinária para hoje.

Ampliação de decreto

O Coni não tem jurisdição sobre as competições internacionais. No entanto, caso o Governo italiano publique um decreto suspendendo todas as atividades esportivas no país, até mesmo jogos da Liga dos Campeões da Europa e da Liga Europa poderão ser suspensos. A possibilidade disso ocorrer é real.

No momento, três jogos das competições continentais - Juventus x Lyon, em Turim; Inter de Milão x Getafe, em Milão; e Roma x Sevilla, em Roma - estão confirmados, mas a situação pode mudar conforme o posicionamento do Governo.

A Itália é o país europeu mais afetado pelo coronavírus. Os casos têm se multiplicado bastante - são 9.172 infectados e 466 mortes até esta segunda-feira (9) -, especialmente no norte do país, afetando diretamente equipes de futebol como Atalanta, Inter de Milão e Milan.

Outros esportes

O Grand Slam de Ecaterimburgo, na Rússia, previsto para ocorrer entre 13 e 15 de março, foi cancelado ontem pela Federação Internacional de Judô (FIJ). O motivo alegado foi o surto coronavírus, que já prejudicou a realização de várias outras competições.

O Roeselare, da Bélgica, decidiu se antecipar a qualquer risco e decidiu não ir a Civitanova disputar o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões de Vôlei. A partida entre a equipe belga e o time dos brasileiros Bruninho e Leal estava previamente marcada para amanhã. Com o WO, o Civitanova avançou às semifinais.