Gols sobre o PSG projetam Erling Haaland no futebol europeu

"Esqueçam Neymar! Esqueçam Mbappé! O gigante se chama Erling Haalang (19 anos)!". Esta foi a manchete do jornal alemão Bild, só mais um entre os muitos elogios maravilhados que saúdam por toda a Europa os dois gols que o prodígio norueguês marcou pelo Borussia Dortmund contra o PSG, na vitória por 2 a 1, pela Liga dos Campeões.

No jogo de ida das oitavas de final, todos os olhares estavam virados para a dupla Neymar-Mbappé, que prometia levar o PSG ao topo do continente. Mas foi Haaland que deu a vitória ao seu time com dois gols instintivos: aproveitando uma sobra na pequena área e num forte chute colocado.

"O novo momento de glória de Haaland", escreveu a Kicker, revista especializada em futebol alemão, afirmando também que, aos 19 anos, o atacante "já é capaz de ofuscar astros como Kylian Mbappé e Neymar".

Em todas as línguas do Velho Continente não faltam elogios para saudar o nascimento da nova estrela. "Tudo estava encaixado para que Neymar fosse a rainha do baile da Liga dos Campeões. Mas, atualmente, poucos podem resistir ao fenômeno Haaland", disse o jornal britânico Guardian.

A Espanha, que cobriu Lionel Messi e Cristiano Ronaldo por uma década, também se rendeu: "Há um novo superdotado na Liga dos Campeões: curvem-se diante de Haaland", escreveu o As.

Mas seus dois gols contra o PSG não vêm de outro mundo. Parecem ser algo bem recorrente na jovem carreira de Haaland. Ainda no RB Salzburg, marcou 16 gols em 14 jogos no Campeonato Austríaco. Na Liga, foram oito gols na fase de grupos.

Desde sua chegada ao Alemão, em janeiro, Haaland só deu sequência a isso: já são oito gols em cinco jogos no Campeonato Alemão e uma atuação de gala contra o PSG na Liga dos Campeões.