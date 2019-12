Goleiro Felipe Alves renova, mas Ceni não define se fica no Leão

Um dia repleto de muita tensão e ansiedade. Assim foi a sexta-feira, 13, para os torcedores do Fortaleza. Desde os primeiros minutos do dia até a última volta do ponteiro das horas no relógio, o assunto Rogério Ceni foi o mais comentado nos quatro cantos da capital cearense. A resposta, porém, não chegou. A novela ganha mais um capítulo e deverá ser definida hoje. A boa notícia para o Leão foi a renovação do goleiro Felipe Alves até 2021, na mesma semana em que recebeu proposta oficial do rival Ceará.

Sobre Ceni, a expectativa era de uma resposta definitiva até ontem, como afirmado pelo próprio treinador e também pelo presidente do Tricolor, Marcelo Paz. Ambos garantiram que o prazo estava definido em contrato e seria cumprido impreterivelmente.

Entretanto, até o fechamento desta edição, já à noite e sem nenhuma resposta das partes envolvidas na negociação, a reportagem consultou o presidente leonino se já havia uma resposta. "Ainda não", afirmou Marcelo Paz. A situação segue indefinida.

O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza aceitou esperar até hoje por uma conversa final com Rogério Ceni sobre a renovação de contrato. Já o Athletico/PR segue aguardando para avançar nas últimas negociações.

O clube paranaense fez uma proposta oficial por Ceni, que realizou uma contraproposta. As duas partes têm negociado nos últimos dias, enquanto o Fortaleza, que já fez todos os esforços para garantir a manutenção do técnico, espera uma resposta de Ceni.

Ontem, surgiu também a notícia de um possível interesse do Santos no treinador. Segundo reportagem do site Globoesporte.Com Rogério Ceni é visto com bons olhos pela diretoria santista, tendo em vista o futebol ofensivo praticado no Tricolor do Pici nas temporadas de 2018 e 2019.

No entanto, a recíproca não é totalmente verdadeira, já que Ceni tem relação próxima a Paulo Autuori, diretor de futebol que deixou o Peixe após conflitos com a atual diretoria santista. O técnico Jorge Sampaoli, que comandou o Santos em 2019 e é amigo de Ceni, também deu declarações questionando a conduta dos diretores alvinegros.

É improvável que o futuro de Ceni seja o time paulista.

É nítido que Rogério é a opção A, B e C do Fortaleza. Entretanto, a reportagem apurou que o clube se prepara nos bastidores para a possibilidade de uma negativa do ídolo em permanecer.

Na última terça-feira (10), em entrevista exclusiva concedida ao Sistema Verdes Mares, Marcelo Paz destacou o perfil que buscará caso Ceni não renove contrato.

"A minha ideia, sem dúvida alguma, é de procurar um treinador com perfil semelhante. Não vou dizer que é igual a ele (Ceni), porque as pessoas são diferentes. Mas um treinador que tenha um jogo propositivo, com velocidade, que o Fortaleza construa jogo, não seja um time reativo, não seja um time pra ganhar só de 1 a 0, achar uma bola e se fechar. Isso não nos interessa no momento".

Certo é que o Leão do Pici tem pressa e esta definição não pode demorar. Afinal, a escolha do treinador e da comissão técnica é o passo inicial para traçar o planejamento visando a próxima temporada. Mudança no comando representa uma outra filosofia e impactos diretos nos rumos que o Departamento de Futebol seguirá.

Renovação certa

Outra 'novela' que ganhou capítulos de destaque nos últimos dias chegou ao fim. O goleiro Felipe Alves acertou sua renovação com o Tricolor e seguirá no clube pelos próximos dois anos, com contrato até dezembro de 2021.

O arqueiro, de 31 anos, recusou proposta do rival Ceará e também do exterior para seguir no Pici. A proposta de renovação do Fortaleza foi apresentada antes da que foi oferecida pelo Ceará. O novo contrato passou por reajuste e o atleta terá aumento salarial.

Bem adaptado na cidade, ele gosta do clube e das pessoas que compõem o Fortaleza, o que pesou para a decisão. Felipe Alves foi um dos grandes nomes do Tricolor em 2019. Ele foi campeão do Estadual, da Copa do Nordeste e titular absoluto na Série A do Campeonato Brasileiro, em que o Fortaleza conquistou a melhor campanha de sua história. Ao todo, foram 43 partidas pelo Leão do Pici na temporada.

Desafios

"Agora começa uma nova etapa. Tivemos um ano de muitas conquistas e em 2020 vamos nos fortalecer da melhor maneira possível porque sabemos que as cobranças serão maiores, com mais desafios do que tivemos em 2019. Então é ter a cabeça boa, trabalhar, ter humildade e manter o foco que temos tudo para fazer um outro grande ano".

Além de excelente com as mãos, figurando entre os melhores da posição no Campeonato Brasileiro, Felipe Alves se destacou também pela habilidade com os pés, que o tornaram um dos mais importantes atletas no modelo de jogo implementado pelo técnico Rogério Ceni.

Felipe Alves é o terceiro jogador do atual elenco do Fortaleza a renovar contrato para a próxima temporada. Antes dele, o zagueiro Roger Carvalho e o atacante Ederson, que sofreram com lesões em 2019, já haviam acertado novo vínculo até o fim de 2020.