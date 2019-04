Gesto de amor: Sterling pagará funeral de jovem atleta que morreu de leucemia

O atacante inglês Raheem Sterling pagará pelas despesas do funeral do jovem jogador das categorias de base do Crystal Palace, Damary Dawkins, que morreu no último mês de março, vítima de leucemia.

Dawkins, que faleceu aos 13 anos, havia recebido o apoio de Sterling em uma campanha para encontrar um doador de célula-tronco. Assim como o atacante da Inglaterra, o seu clube, o Manchester City, apoiou a campanha da família de Damary.

A família do adolescente criou uma conta no site GoFundMe para arrecadar cerca de 20 mil dólares para dar a Dawkins "a melhor despedida e comemoração da vida", mas Sterling assumiu todos os custos do funeral.

"Damary foi um jovem especial que comoveu muitas pessoas, a mim também. Positivo até o fim, foi um exemplo para todos nós", declarou Sterling, que participará do funeral, em Dagenham, na próxima sexta-feira (26).

Sterling homenageou em março Damary ao erguer a camisa da Inglaterra e mostrar uma foto sua com o jovem, após marcar o segundo gol da seleção de seu país na vitória por 5 a 0 sobre a República Tcheca, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.

Comentário do pai

O pai de Damary, Tony, comentou, no mês passado, sobre a importância do relacionamento entre o jogador do City e seu filho.

"Lembro-me de quando o Crystal Palace jogou contra o Manchester City e eles perderam. Damary estava vestindo seu uniforme com o distintivo do Crystal Palace e tiraram uma foto para enviar a Raheem", disse Tony.

"(O tributo mostrando a camisa no jogo entre Inglaterra e República Tcheca) foi muito, muito tocante e apropriado. Eu sei que Damary tocou seu coração", concluiu o pai de Damary, sobre o gesto do jogador inglês.