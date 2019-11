Gallardo mostra respeito pelo Fla ao testar time cauteloso

O River Plate iniciou ontem sua preparação para a decisão da Libertadores contra o Flamengo, ao treinar no estádio Alejandro Villanueva, do Alianza Lima, horas depois da atividade do rival brasileiro.

Embora o treino tenha sido liberado para a imprensa por 30 minutos, não foi possível observar uma formação titular do técnico Marcelo Gallardo para a decisão de sábado. Mas com um calendário mais favorável que o time carioca - o River Plate fez apenas três partidas em novembro e não entra em campo desde a última quinta-feira - o técnico argentino tem utilizado o tempo disponível para testar novas formações, entre elas uma mais cautelosa, montando sua equipe com três zagueiros.

Apesar de ter escalado os 11 considerados titulares na última partida antes da final da Libertadores (vitória por 2 a 0 sobre o Estudiantes de Caseros pela semifinal da Copa da Argentina, no dia 14/11, no 4-1-3-2, Gallardo teria testado o time com outras duas formações diferentes nesta semana. E com a entrada do chileno Paulo Díaz, podendo até atuar com três zagueiros.

Díaz poderia jogar na zaga pela direita, ao lado de Martínez Quarta e do capitão Pinola. Apesar de não ser comum, não seria um esquema inédito para Gallardo. O treinador usou esta mesma formação, 5-3-2 ou 3-5-2, dependendo do momento do jogo, no primeiro confronto da final da Libertadores de 2018, no empate em 2 a 2 com o Boca Juniors, na Bombonera. Com Díaz, o River teria maior proteção na zaga e mais poder na bola aérea, tanto na defesa como no ataque, além de dar mais liberdade para os laterais.

"Confiamos muito no que temos na equipe. No que somos como equipe. Digo a todos do River que fiquem tranquilos. Que confiem nessa equipe, acreditem. Esse time já demonstrou que veio para desafios grandes. Vamos demonstrar novamente na final", disse o atacante Borré.