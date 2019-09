Gaciba enaltece acertos do VAR em jogos de times cearenses

Representantes do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza sabem que, juntos, têm maior representatividade. A voz dos clubes alencarinos é ainda mais forte quando ambos deixam a rivalidade somente dentro de campo e decidem, fora das quatro linhas, agir pelo fortalecimento do futebol cearense. Foi assim no momento de protestar na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra os erros de arbitragens que prejudicaram os dois clubes no Brasileirão, em manifestação que saiu do papel e, até agora, surte efeito prático.

Ontem (3), o chefe da Comissão Nacional de Arbitragem, Leonardo Gaciba, esteve na capital cearense para conversar com jogadores, comissões técnicas e direções de Ceará e Fortaleza, em encontro marcado após reunião com dirigentes alvinegros e tricolores, realizada no dia 21 de agosto, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, cartolas dos dois clubes apresentaram todas suas reclamações e reivindicações a Gaciba, que se comprometeu a visitar os clubes cearenses. Em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, o ex-árbitro ressaltou a importância do encontro com alvinegros e tricolores.

"Pela primeira vez na história, o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem fará um tour pelos 20 clubes do Campeonato Brasileiro. Estivemos conversando tanto com Ceará como com Fortaleza e foi muito positivo. Saio daqui muito feliz com o que a gente conseguiu mostrar pros clubes, expor a respeito da arbitragem. Isso mostra transparência, e os próprios atletas se convenceram da importância do VAR. Questionamento sempre tem, e isso que é bom do árbitro de vídeo. Tudo está gravado e à disposição dos clubes, quando quiserem observar", afirmou o gaúcho, de 48 anos, que comentou ainda os lances polêmicos envolvendo os dois times no Brasileirão.

"Foi mostrado que cada um (Ceará e Fortaleza) tem um erro que realmente impactou diretamente no resultado do jogo. E também conseguimos mostrar que o VAR salvou aproximadamente oito jogadas de cada um dos clubes. Erros que iriam acontecer e foram convertidos em acertos. Não somos perfeitos, a margem de erro ainda existe, agora tenho certeza de que, se comparar com o ano passado, o número de erros caiu vertiginosamente", disse Gaciba.

Perguntado sobre quais são os lances, o membro da CBF afirmou que não comenta publicamente erros de árbitros, mas que, internamente, adota as medidas cabíveis.

Arbitragem cearense

Após visita ao Ceará, pela manhã, e ao Fortaleza à tarde, Gaciba ministrou palestra para árbitros cearenses, em um colégio da Capital, e afirmou que, em breve, o Estado pode ter algum representante atuando em jogos da Série A.

"Os árbitros cearenses estão bem preparados. Já têm alguns trabalhando na Séries B e C, e a gente está só esperando dois ou três jogos de sequência deles pra que mostrem muita vontade de estar na Série A. Tomara que, em breve, a gente tenha árbitros cearenses na Primeira Divisão".