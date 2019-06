Gabriel Varela supera Riamburgo Ximenes nos UTVs

O Rally do Jalapão/Sertões Séries sacudiu a pontuação do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. Na categoria carros, o reinado de Marcos Baumgart e Kleber Cincea foi pleno. A dupla paulista venceu os três dias de competição e garantiu o título na geral. Nas motos, o mineiro Tunico Maciel reinou absoluto, venceu as três especiais em jogo, e garantiu a vitória na geral. Nos UTVs, os vencedores na geral, com um 1º, um 2º e um 3º lugares em cada uma das especiais da prova, foram os também paulistas Gabriel Varela e Eduardo Shiga.

Dentre os cearenses, Riamburgo Ximenes terminou em 8º na geral e 3º na categoria. Além dele, o cearense Solon Mendes, que compete ao lado do paulista Edu Piano, fechou a competição em 3º na geral e 1º na categoria, a Over Pro.

E o que esse rali nos conta? Que temos, além de uma competitividade crescente, uma nova geração que escolheu os UTVs como porta de entrada ao esporte. O grid da categoria hoje ultrapassa o das motos em participantes, e, nele, com a vitória no Jalapão, Gabriel Varela tomou de Riamburgo a liderança do Campeonato Brasileiro. Gabriel é filho de Reinaldo Varela, que lidera o Mundial também nos UTVs.

"Os UTVs são extremamente competitivos, com preparações muito parecidas, somos quase como uma Stock Car na terra, com a diferença que não largarmos juntos. Para vencer é preciso ser cada dia mais técnico e preciso. A nossa geração tem a experiência de grandes provas, que são mais exigentes com seus competidores", disse Riamburgo.

E se os talentos familiares estão em alta, na próxima etapa do Brasileiro, que ocorrerá no começo de julho, na cidade de Lages (SC), quem estreará a bordo de um UTV é George Ximenes, sobrinho de Riamburgo. Campeão de provas importantes, como o Sertões e o RN 1500 na categoria quadriciclos, George passa a fazer parte do time do tio.