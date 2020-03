Futebol na América do Sul começa a parar; Brasil ainda aguarda

Enquanto o futebol europeu está completamente paralisado, tendo em vista que o continente é o atual epicentro da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), na América do Sul o movimento de mudanças com relação ao futebol cresce, a partir do aumento de casos nos países. Libertadores e Eliminatórias foram os primeiros a terem jogos adiados.

Ontem, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) decidiu suspender, por tempo indeterminado, todas as partidas de futebol, de todos os campeonatos e categorias que organiza. Trata-se de uma medida preventiva contra o novo coronavírus no país, que registrou seus primeiros casos nos últimos dias.

A decisão atende à resolução adotada pelo governo local a respeito da proibição da realização de eventos, sejam eles de quaisquer natureza.

"Reiteramos a todos os clubes, jogadores, técnicos e organizadores e envolvidos no futebol, assim como ao público em geral, a importância de atender às medidas gerais do Ministério da Saúde Pública para a prevenção do contágio", comunicou a AUF.

No Peru, Venezuela, Bolívia, Equador, Colômbia, Paraguai e Chile, jogos foram adiados em alguns países até por tempo indeterminado, até que se tenha maior controle da pandemia ou que se estabeleçam procedimentos que garantam a segurança dos torcedores.

Morosidade

Movimentação contrária ainda se estabelece justamente nas duas maiores forças do futebol sul-americano. Brasil e Argentina ainda engatinham em medidas que visem ao controle de coronavírus. No território brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apenas proibiu jogos com torcida em partidas realizadas nas capitais de Rio de Janeiro e São Paulo. Em outros estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia e Mato Grosso do Sul, autoridades decidiram voluntariamente por jogos sem torcida.

No Ceará, após decisão judicial na noite de sábado, os jogos Ceará X Sport e Pacajus X Ferroviário foram proíbidos de terem torcida (leia matéria completa).

Protesto

Na Argentina, o River Plate ameaçou e cumpriu a palavra ao não entrar em campo em partida válida pela Copa da Superliga Argentina.

A estreia do River na competição estava marcada para a tarde deste sábado contra o Atlético Tucumán. Na noite de sexta, porém, o clube emitiu um comunicado em que anunciou a sua decisão de não disputar a Copa, alegando que a saúde de seus jogadores e das demais pessoas envolvidas na realização de um jogo de futebol estaria em risco.

Notório inimigo do River Plate, grande rival de seu clube de coração, o Boca Juniors, Maradona surpreendeu ao deixar de lado por um momento a velha rivalidade "Estou com eles até a morte. Se os jogadores tomaram essa decisão e eu estarei com eles até a morte", disse em entrevista.

Campeonatos afetados na América do Sul

BRASIL

Nenhum jogo adiado. Apenas RJ e SP estão proibidos pela CBF de ter torcida, além do CE e BA por questão judicial.

ARGENTINA

Jogos com portões fechados por tempo indeterminado

CHILE

Jogos com portões fechados por um mês a partir de 19 de março

PERU

Liga suspensa até o dia 30/03

BOLÍVIA

Jogos da próxima rodada sem público

EQUADOR

Jogos suspensos por tempo indeterminado

VENEZUELA

Todas competições suspensas por tempo indeterminado

COLÔMBIA

Próxima rodada foi suspensa

PARAGUAI

Campeonato suspenso até o dia 24 de março

URUGUAI

Jogos suspensos por tempo indeterminado