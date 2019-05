Futebol defensivo torna Brasileirão campeão de resultados 1 a 0

Comparado às principais ligas do mundo, o Campeonato Brasileiro é o campeão do 1 a 0. Na edição de 2018 cerca de um quarto dos seus jogos terminou com vitória pelo placar mínimo. Uma fatia maior que a dos campeonatos nacionais de Alemanha, Argentina, Espanha, França, Inglaterra, Itália e México. A porcentagem de 25,3% de resultados 1 a 0 é inferior às das edições de 2014 (26,8%) e de 2016 (26,9%), mas a evolução desde 2012 mostra tendência de crescimento.

Nesse período, só em dois anos o Brasileirão ficou atrás de outras ligas no número de jogos 1 a 0. Em 2012, quando a França teve porção maior (21,1% a 19,2%), e em 2017, quando a Argentina ficou com a liderança (24,3% a 23,7%).

Para Carlos Alberto Parreira, analista da Fifa na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e treinador da Seleção Brasileira campeã mundial em 1994, o predomínio de vitórias simples pode ser atribuído, em parte, ao estilo de jogo das equipes brasileiras.

"Os times são mais reativos do que pró-ativos, ou seja, preferem não tomar um gol e jogar por uma bola. Isso não é uma crítica, porque tem equipes que fazem muito bem esse papel de se defender e aproveitar uma jogada ou duas e garantir o resultado e até o título", diz.

O ex-treinador cita que no futebol europeu o jogo flui mais que no Brasil, com times que conseguem fazer transição defensiva e ofensiva mais rápida. Como exemplo, ele cita o Ajax (HOL), que eliminou a Juventus nas quartas de final da Champions League e disputa o 1º jogo da semifinal contra o Tottenham hoje.

"No Brasil, o jogo é muito truncado. Para muito. Os jogadores caem muito, reclamam toda hora do árbitro", frisou.

Tetracampeão nacional (2006 a 2008 com o São Paulo e 2010 pelo Fluminense) e hoje comentarista da Rede Globo, o ex-treinador Muricy Ramalho concorda que a falta de jogadores com qualidades ofensivas influencia no excesso de placares 1 a 0. "O técnico tem uma influência grande na parte defensiva. Na parte ofensiva, depende muito mais do jogador do que do técnico. Aí entra a qualidade do atleta, e estamos sem esses jogadores que podem improvisar no mercado", diz Muricy.

Ele ainda credita a opção pelo futebol mais defensivo à falta de estabilidade dos técnicos brasileiros, que optam pelo caminho mais fácil.

Já para Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, falta ambição aos companheiros de profissão. "Sempre jogamos para ganhar e fazer gols. Na minha opinião, o maior respeito que podemos mostrar pelo rival é buscar o gol a todo instante. Mas para isso é preciso ter as peças certas".

Por outro lado, o time gaúcho é o que mais colaborou para a predominância do 1 a 0 no Brasileiro nos últimos anos, com 49 vitórias pelo placar mínimo desde 2012. No ano passado, sete de suas 18 vitórias (38,8%) foram dessa forma.