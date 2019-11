Freguês do México, Brasil quer superar tabu e ser tetra mundial

A virada épica contra a França marcou a campanha da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo Sub-17, disputada em solo brasileiro. No entanto, um novo desafio, talvez até mais épico se desenhou para o Brasil na final da competição, hoje à noite, a partir das 19 horas, no Estádio Bezerrão, em Gama, Distrito Federal. Os meninos do Brasil são fregueses de longa data do México, adversário da decisão.

A Seleção Brasileira terá que lidar com o mau retrospecto diante do México no torneio para ser campeão mundial pela 4ª vez. É no Sub-17 que os brasileiros estão em desvantagem diante dos mexicanos. Brasil e México, que decidirão o Mundial Sub-17 de 2019, encontraram-se quatro vezes pelo torneio. Os brasileiros venceram apenas na 1ª vez (2 a 0), em 1985, na 1ª edição do torneio. Depois disso, não deu outra: foram duas derrotas e um empate, incluindo o vice-campeonato em 2005.

História

Um ano depois de tirar o ouro olímpico do Brasil, o México foi o carrasco mais uma vez. Nas quartas de final do Mundial de 2013, as duas seleções empataram em 1 a 1 e decidiriam nos pênaltis. Na época, Gabigol desperdiçou sua cobrança e as penalidades foram as cobranças alternadas. Mosquito errou e o México comemorou a classificação.

Com quatro jogadores da atual seleção principal (Alisson, Coutinho, Neymar e Casemiro), o Brasil fez uma de suas piores campanhas na história em 2009. Caiu na 1ª fase. Após vencer o Japão por 3 a 2, perdeu para o México, por 1 a 0. Depois, nova derrota por 1 a 0 para a Suíça, e foi eliminado.

Em 2005, os mexicanos tentavam o 1º título. O Brasil perseguia o mesmo tetra que tentará hoje. Em Lima, no Peru, o México ganhou fácil, por 3 a 0, de um Brasil que tinha o lateral-esquerdo Marcelo, e os volantes Denílson, ex-São Paulo e Arsenal, e Anderson, ex-Grêmio e Manchester United.