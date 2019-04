Fortaleza volta a vencer o Guarany e se garante na final do Estadual

O suficiente para sacramentar a classificação e ficar só na espera pelo adversário (Ceará ou Floresta) da grande final do Campeonato Cearense. Foi assim que o Fortaleza venceu o Guarany de Sobral por 1 a 0, na noite dessa quarta-feira (3), na Arena Castelão, e se garantiu em mais uma decisão do Estadual.

O Leão do Pici foi a campo com uma proposta até mais ofensiva que no jogo de ida, com o técnico Rogério Ceni preservando Edinho e dando chance a Romarinho, e Dodô jogando de volante para facilitar o primeiro passe na saída da defesa. O que Rogério não contava é que Ederson se machucasse (sentiu o joelho) logo no meio da primeira e forçasse uma substituição, dando lugar a Gabriel Dias.

Mas nem por isso o Fortaleza mudou sua característica. Atacou o Bugre, que resistia com uma defesa sólida, mas foi superado no fim do 1º tempo, quando Osvaldo fez bela jogada pela esquerda, driblou o marcador e tocou com categoria para abrir o placar no Castelão, o necessário para o Tricolor sair com a vantagem parcial no placar.

Ofensivo

Mesmo com a larga vantagem no placar, já que poderia perder até por um gol de diferença que garantia a classificação, o Fortaleza continuou no ataque em busca de marcar o segundo gol.

Por várias vezes, o Tricolor obrigou a defesa do Guarany e o goleiro Douglas a fazerem verdadeiros milagres durante a etapa final. Em um deles o lateral Tinga recebeu livre de marcação, mas errou o alvo na hora da conclusão, mandando pela linha de fundo.

Na sequência, o atacante Júnior Santos teve a chance mais clara de ampliar o placar, em rebote do goleiro Douglas, mas a zaga estava atenta e salvou em cima da linha.

O Guarany sequer ameaçou a meta do goleiro Felipe Alves, e desta forma o Fortaleza garantiu a vitória por 1 a 0 na Arena Castelão.