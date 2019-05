Fortaleza volta a encarar o Athletico/PR, agora pela Copa do Brasil

Único time que o Fortaleza venceu na Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, em jogo realizado no dia 1º de maio na Arena Castelão, o Athletico/PR volta a cruzar o caminho do Leão do Pici, às 19h15 de hoje, no mesmo local. E desta feita por outra competição, a Copa do Brasil.

Por ter sido o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, o Leão fez jus a disputar a Copa do Brasil a partir das oitavas de final, como acontece hoje diante do Athletico. Entretanto, apesar do status e do glamour de chegar a essa fase da competição, o Tricolor se depara com o desafio de desgastar o elenco.

No próximo domingo, o Tricolor já muda a chave e passa a disputar novamente a Série A, quando enfrentará a Chapecoense, às 16 horas, na Arena Condá, pela quinta rodada. Além do jogo em si, a viagem tende a desgastar o grupo.

Conhecido

Para os jogadores leoninos, a partida de hoje tem um lado positivo: o Fortaleza já conhece o Athletico, embora a qualidade do adversário e a experiência em competições internacionais sejam fatores a favor do time paranaense.

"É uma partida diferente, mas já nos conhecemos, jogamos aqui. Serão 90 minutos e depois outros 90, temos de nos concentrar, porque é um momento de finais, em várias competições", disse o zagueiro Juan Quintero. Inclusive, ele está bastante cotado para ser poupado nesse jogo, pois já fez 19 dos 25 jogos do Leão na temporada de 2019.

O atacante Edinho já prevê as dificuldades que sua equipe terá nesse duelo: "Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Temos que ter a certeza de fazer um ótimo jogo para tentar garantir alguma vantagem para o segundo jogo. Creio que o torcedor vai nos apoiar do início ao fim", disse.

Incógnitas

Pensando em ir recuperando os jogadores a cada rodada, o técnico Rogério Ceni deve fazer novas modificações na formação principal, mas as suas decisões sobre a equipe titular são sempre uma incógnita. Com os treinos fechados em sua maioria, nunca se sabe exatamente o que pretende o treinador tricolor.

Pelo menos se sabe quem não jogará: os atacantes Kieza e Wellington Paulista, que já atuaram na Copa do Brasil, vão desfalcar a equipe, o mesmo acontecendo com o volante Juninho, que vem do Ceará, pelo qual também já jogou na mesma competição.

Osvaldo

O atacante Osvaldo deve ficar à disposição para a partida, porém, possivelmente entre no decorrer da partida. O jogador se recupera de uma fisgada na panturrilha. Mas, Rogério Ceni tem um atacante novo para esse jogo, no caso, André Luís, emprestado pelo Corinthians. Como o atleta treinou pouco tempo com o grupo, é provável que fique no banco de reservas.

Athletico

O Athletico tem como uma de suas prioridades, a conquista da Copa do Brasil e, assim sendo, tentar superar o Leão na Arena Castelão. Entretanto, o técnico Tiago Nunes não terá alguns titulares: o zagueiro Thiago Heleno e o volante Camacho seguem afastados, o primeiro por usar uma substância que foi considerada doping e o segundo preventivamente fora. Outro que fica de fora é o lateral Jonathan, que será poupado.

Quatro dias após enfrentar o

São Paulo pela Série A, Leão encara o Athletico/PR, na Arena Castelão, na Copa do Brasil, mas teme pelo desgaste do elenco em meio à maratona