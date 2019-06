Fortaleza usa solução caseira para setor vital

Antes de haver a pausa na Série A do Campeonato Brasileiro e tão logo venceu o Cruzeiro, pela 9ª rodada, o Fortaleza dispensou os serviços do treinador de goleiros trazido pelo técnico Rogério Ceni. E estranhamente a pedido dele, Ceni. A saída de Haroldo Lamonier abriu espaço para a efetivação de Guto Albuquerque, que já estava no clube antes do treinador chegar.

Guto está no Leão há 10 anos, tendo começado o seu trabalho ainda nas categorias de base, viajando com o Sub-20 para várias copas São Paulo de Futebol Junior.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, explicou um pouco a mudança na preparação dos goleiros tricolores.

"O Haroldo saiu por uma escolha do Rogério Ceni. Ele é o comandante da comissão técnica do Fortaleza e tem essa prerrogativa de escolher quem vem e quem vai".

Em seguida, Marcelo Paz falou dos elogios de Rogério Ceni a Guto Albuquerque: "O Rogério acha que o Guto é um cara preparado e que tem capacidade para realizar essa função. No momento, não foi conversado nada sobre vir alguém", completou Marcelo.

Oportunidade

Não está nada resolvido e poderá até vir outro profissional, mas a chance de ouro caiu nas mãos do treinador de goleiros José Augusto Cruz Albuquerque, o Guto Albuquerque, que está no Leão desde 2009. Somente na base do Leão, ele preparou goleiros durante oito anos seguidos.

Agora, Guto é o responsável para deixar em forma os goleiros Felipe Alves, Marcelo Böeck, Max Walef, Matheus Inácio e Mateus Jesus.

Guto já trabalhou antes no América, Uniclinic, Tiradentes, Limoeiro e Trairiense. Fez vários cursos e hoje utiliza diferentes equipamentos nos treinos dos "paredões".

Discreto, Guto não quis se pronunciar sobre o momento, por respeitar as decisões da comissão técnica e da diretoria, mas segue como um soldado tricolor, sempre prestando serviços, como auxiliar ou como o titular da função.