Fortaleza usa cautela para monitorar mercado na busca de reforços

Fim de ano é sinônimo de bola parada e muita agitação nos bastidores. A busca por reforços para a temporada seguinte é a pauta principal dos clubes e também motivo de ansiedade dos torcedores. No Fortaleza, porém, a estratégia é diferente: o Tricolor prioriza a paciência para monitorar o mercado na busca de reforços.

A justificativa inicial é clara e coerente: com a base do vitorioso elenco de 2019 mantida para o ano que vem (são 22 atletas com contrato para 2020), o número de contratações será menor. A margem de erro, consequentemente, também deve ser reduzida.

"É um jogo de xadrez que tem que saber jogar, e ter paciência. A gente quer qualificar o elenco em posições que a gente contrate jogadores que possam dar um retorno técnico melhor", disse o presidente Marcelo Paz, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Este é um dos motivos para que o Leão do Pici não tenha anunciado ainda nenhuma contratação no mês de dezembro, mas não é o único.

"No nosso caso, é uma série de fatores. Estamos com um elenco mais montado que nos outros anos, e bem montado. A nossa busca é menor, vamos atrás de bem menos nomes. Segundo, jogadores com vínculo (até 31 de dezembro) não podem ser anunciados antes de terminar o ano. E terceiro, o mercado está ouvindo. Você faz proposta, o jogador tem proposta em mãos, mas espera pra ver, fica ouvindo o mercado", explicou Paz.

Para o cartola leonino, a situação será bem diferente a partir do dia 1º de janeiro, quando muitas negociações deverão ser concluídas com maior velocidade.

"Na hora que vira o ano, as equipes começam a se apresentar e os jogadores indecisos começam a querer fechar (contratos). Têm aqueles que esperavam algo melhor e não conseguiram, e aí decidem aceitar as propostas. Tem também muitos clubes com jogadores pra utilizar como moeda de troca e não quer liberar agora por estar negociando com outros times", finalizou Marcelo Paz.

A expectativa, porém, é que o Fortaleza anuncie alguma contratação nos próximos seis dias, ainda em 2019. Até agora, o clube já contratou o atacante Edson Cariús (anunciado em setembro) e renovou com o goleiro Felipe Alves, o volante Juninho e o atacante Ederson.

Certo é que a diretoria já definiu as posições prioritárias: dois zagueiros, dois meio-campistas e dois atacantes de velocidade, que jogam pelos lados de campo.

Um dos atletas que negocia com o clube é o zagueiro Paulão, que ficará livre no mercado, já que seu contrato com o Internacional encerra agora em dezembro. A reportagem apurou que é boa a chance que ele fique no Pici.

Patrocínios fechados

Se jogadores ainda não foram anunciados oficialmente, fora de campo o Tricolor segue buscando fontes de recursos financeiros e acertou, em pleno Natal, com dois "reforços" para os cofres do clube durante toda a temporada.

O Tricolor fechou dois acordos de patrocínios, com as empresas Zaeli e Unilife, ambas do ramo alimentício, que estarão estampadas nos uniformes do clube no ano de 2020.

O acerto mostra um avanço significativo: diferente de 2019, quando obteve muitos patrocínios pontuais, os acordos que estão sendo negociados são para a temporada inteira, assegurando estabilidade e tranquilidade econômica para todo o ano.

Além disso, o Fortaleza tem ainda negociações avançadas para acerto com um patrocinador master, que ocupará a faixa central das camisas. O anúncio oficial deverá ser feito em breve.