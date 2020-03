Fortaleza tenta consolidar evolução defensiva contra o Náutico

O Fortaleza, de Rogério Ceni, é conhecido pela ofensividade. Busca sempre o gol adversário, porém, em alguns momentos, acaba fazendo com que a defesa fique mais exposta, e o número de gols sofridos aumente também. Porém, nos últimos jogos, o Tricolor tem apresentado evolução defensiva, e é tentando manter este crescimento que o Leão do Pici entra em campo hoje, às 18 horas, para enfrentar o Náutico, no Estádio dos Aflitos.

Na partida, válida pela Copa do Nordeste, o Fortaleza tentará chegar ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols. A defesa leonina passou sem ser vazada nas vitórias por 1 a 0, sobre o CSA, e por 3 a 0 contra o Pacajus. Caso consiga tal marca, será a primeira vez no ano que o Tricolor alcançará esta sequência na temporada.

Para isso, o Tricolor conta também com o bom retrospecto que possui na competição. Foram somente quatro gols sofridos em seis jogos, número que faz o time dono da segunda melhor defesa do certame.

Além disso, a partida é de suma importância por poder já garantir matematicamente o Fortaleza na próxima fase da competição. O Leão do Pici depende somente de si e, em caso de vitória, avança de fase.

O Tricolor pode garantir a classificação até mesmo em caso de empate ou derrota. Isso acontecerá caso o ABC não vença o Imperatriz-MA, em jogo que será disputado também hoje, às 20 horas, no estádio Frei Epifânio.

Mas Rogério Ceni não quer somente a classificação. O objetivo do técnico leonino é terminar a primeira fase na liderança, para obter vantagem nas fases seguintes.

Sabendo da necessidade da vitória, o treinador mandará a campo o que tem de melhor à disposição. Portanto, o time titular voltará a atuar por completo, e o retorno de importantes peças está confirmado, como Quintero, Juninho, Osvaldo e Romarinho. Já o goleiro Marcelo Boeck não foi sequer relacionado para a partida.

Apesar da pandemia de coronavírus, que tem se espalhado cada vez mais rapidamente no Brasil, a partida será realizada com portões abertos aos torcedores, o que não agrada os atletas.

"Preocupado porque tem se espalhado a cada dia aqui no Brasil. A gente só torce para que isso possa acabar, ser estabilizado e ter muita gente curada. Que possamos seguir as competições, e o torcedor possa sair de casa mais tranquilo", declarou o atacante Osvaldo.

Timbu busca vaga

Assim como o Fortaleza, o Náutico também trata a partida com grande importância. Se vencer o jogo, o time pernambucano, que atualmente está na 2ª colocação do Grupo B, estará classificado sem depender de nenhum outro resultado. Porém, engana-se quem pensa que a situação está tranquila por lá.

Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos, o técnico Gilmar Dal Pozzo é contestado pela queda de rendimento do time e precisa vencer a qualquer custo para aliviar a pressão.