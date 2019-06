Fortaleza tenta avançar às quartas da Copa do Brasil, em Curitiba

Haja pernas para o Fortaleza, que saiu do jogo contra o Flamengo, no sábado passado, no Rio, pela Série A do Brasileiro, e hoje, às 19h15, já enfrenta o Athletico/PR, na Arena da Baixada, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O empate sem gols no jogo de ida precisa ser completado com a partida de hoje. Um novo empate por qualquer placar, levará a decisão para as cobranças de pênaltis. Será mais um duelo difícil para o Leão, tendo em vista que o adversário é considerado quase intransponível jogando na Arena da Baixada.

Para o Leão há sempre uma esperança, visto que os registros apontam para um equilíbrio entre o Tricolor e Furacão em partidas oficiais.

Foram nove jogos ao todo entre as duas equipes, sendo três vitórias do Fortaleza, três empates e três vitórias do Athletico.

A última vez em que o Leão atuou na Arena da Baixada foi em 2006, quando empatou por 0 a 0 com o Furacão. O Tricolor marcou 10 gols no Athletico nesses nove jogos e o time paranaense, 13 gols.

Rentável

Apesar de se desgastar muito na disputa de Série A do Brasileiro e Copa do Brasil, essa última competição se apresenta rentável para os clubes, e o Fortaleza analisa esse aspecto, que resolveria muito das questões econômicas do Leão. Caso avance para as quartas de final, o clube fará jus a R$ 3,15 milhões de cota.

A oportunidade tentadora, tanto do ponto de vista financeiro, quanto da publicidade de se avançar numa competição de grande visibilidade, não tira as dificuldades que o Leão terá na partida, conforme atesta o volante Felipe Araruna: "A gente sabe que se trata de um jogo muito difícil. Além de ser uma grande equipe, por outro lado são oitavas de final da Copa do Brasil, que significa muito para ambos. Mas a gente sabe que tem potencial para ganhar esse jogo e esperamos fazer uma grande partida, para sair com o resultado positivo".

Gentileza

Pelo bom relacionamento entre os dois clubes, o Athletico permitiu que o Fortaleza realizasse o treino recreativo na Arena da Baixada, o que ajudou na busca por adaptação do time ao gramado sintético.

O técnico Rogério Ceni vai fazer várias modificações no time para colocar em campo os atletas que estão em melhores condições físicas.

Athletico

No Athletico, o técnico Tiago Nunes ainda não sabe se contará com o lateral-direito Jonathan e com o zagueiro Paulo André, que foram poupados na vitória contra o Fluminense. O lateral Renan Lodi na Seleção Olímpica.

Ficha técnica:

Copa do Brasil - Oitavas de final

Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

5 de junho - 19h15

Athletico/PR: Santos; Madson, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães, Lucho González e Nikão; Rony e Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Juan Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Felipe e Felipe Araruna; Romarinho, Júnior Santos, André Luís e Osvaldo. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Transmissão: Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste, Tempo Real do GloboEsporte.Com/ce, SporTV e Premiere